В Алматы построят новый стационар для участников, инвалидов ВОВ и приравненных к ним лиц

Строительство объекта планируется начать в 2020 году.

Стационар с улучшенными возможностями получат участники, инвалиды ВОВ и лиц, приравненных к ним в Казахстане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Как сообщили в ведомстве, сейчас разрабатывается проектная документация для строительства нового корпуса при РГП "Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны" в Алматы. Техзадание на проектирование нового корпуса было разработано рабочей группой Госпиталя и обсуждено на общественном совете с участием представителей союза ветеранов Чернобыля РК, координационного совета воинов интернационалистов, совета ветеранов Чернобыля по Алматы.

"На сегодняшний день Госпиталем проводятся конкурсные процедуры по выбору проектной организации, которой будет разрабатываться проектно-сметная документация (далее – ПСД). На эти цели из республиканского бюджета в 2018-2019 годы выделены 127,9 млн тенге", - сообщили в Минздраве.

Стоит отметить, что в распоряжении госпиталя для нового корпуса и прилегающих территорий имеется участок 10,9 га. В 2018 году уже была проведена топографическая съемка, в ходе которой нанесли условные границы планируемых к строительству зданий, именуемые "красными линиями", отделяющими территорию, предназначенную под застройку от магистралей, улиц, проездов, санитарных зон и т.д. Съемка была направлена на рассмотрение в Управление архитектуры и градостроительства Алматы. И, после получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы на разработанную ПСД, Министерством в установленном законодательством порядке будут выделены средства на начало строительно-монтажных работ.

Строительство объекта планируется начать в 2020 году. Завершение строительства планируется через полтора года (с учетом нормативных сроков строительства), корпус будет введен в эксплуатацию в 2021 году.

Также в ведомстве сообщили, что запланирован снос аварийного корпуса (по адресу ул. Ладушкино, д. 120А) и на его месте будет построен новый многопрофильный стационар на 120 коек.

Многопрофильный стационар, в том числе, будет включать специализированные отделения, предназначенные для лечения исключительно участников, инвалиды ВОВ и лиц, приравненных к ним, с определёнными группами болезней.

"Таким образом, данному контингенту в многопрофильном стационаре будет оказываться весь спектр медицинской помощи по таким профилям, как общая хирургия, интервенционная хирургия, терапия, неврология, диагностика, реабилитация, стоматология, физиотерапия и т.д", - отметили в Минздраве.

Там напомнили, что повышение качества жизни ветеранов и инвалидов войны и лиц к ним приравненных было и остается одной из приоритетных задач государства.

"Оказание медицинской помощи ветеранам войн-участников локальных конфликтов и членов их семей осуществляется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП) как на республиканском, так и на региональном уровнях. В рамках Единой национальной системы здравоохранения созданы условия для получения высокоспециализированной и специализированной медицинской помощи в любой медицинской организации по праву свободного выбора. Для оказания необходимой стационарной медицинской помощи в республике развернуто 499 специализированных коек, из которых 170 коек в 2-х специализированных госпиталях (Астана - 80 коек, Алматы - 90 коек)", - отметили в министерстве.

И, как известно, в территориальных поликлиниках по месту прикрепления ветеранам и инвалидам войны и лицам, приравненным к ним амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается по принципу приоритетного обслуживания. Также, в поликлиниках помимо ГОБМП ветераны получают бесплатную стоматологическую помощь, включая протезирование.

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