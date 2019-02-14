Житель Астаны сливал нечистоты в черте города

Штраф составил более 50 тыс. тенге.

За выгрузку хозяйственно - фекальных вод в неустановленном месте в Астане задержан водитель автомашины марки "ГАЗ 5307", передает Zakon.kz.

Сотрудники управления местной полицейской службы Департамента полиции Астаны регулярно выявляют лиц, осуществляющих слив нечистот в неустановленных местах разъясняют жителям и гостям столицы, какая ответственность наступает за нарушение административного законодательства.

"12 февраля 2019 года сотрудниками природоохранной полиции УМПС ДП Астаны в ходе объезда территории города задержан водитель автомашины марки "Газ 53" 1987 года рождения, который в неустановленном месте, а именно по улице Байтурсынова, допустил слив хозяйственно-фекальных вод. За нарушение правил благоустройства 32-летний житель столицы привлечен к административной ответственности по ст. 505 КоАП с наложением административного взыскания в размере 20 МРП (50 500 тенге)", -сообщили в управлении местной полицейской службы ДП Астаны.

В целом, с начала текущего года за слив нечистот в неустановленных местах к административной ответственности привлечено 33 водителя на общую сумму около 1,2 млн тенге.

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