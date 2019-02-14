Почти сутки 290 пассажиров ждут рейса из Алматы в Таиланд

Туристам сообщили, что аэропорт Таиланда не может принять воздушное судно из-за ремонта.

Пассажиры рейса Алматы -Таиланд авиакомпании компании Scat почти сутки не могут вылететь из аэропорта Алматы, передает корреспондент МИА "Казинформ".

290 пассажиров рейса Алматы – Пхукет авиакомпании Sunday Airlines (чартер а/к Scat) не смогли вылететь почти сутки из аэропорта Алматы. По их словам, рейс должен был вылететь в 5:20 утра, затем его переносили несколько раз, а после и вовсе отложили на неопределенный срок.

"Мы еще в конце прошлого года с супругой решили поехать в Таиланд. По плану в пять утра должны были вылететь, но вылет откладывали несколько раз. Вначале сказали, что полетим в 8:00, потом в 15:00, а теперь отложили до 23:00. Тут нас свыше 150 человек, в том числе не менее 30 человек из Кыргызстана. Авиакомпания после громкого требования пассажиров разместила нас в отеле недалеко от аэропорта", - рассказал один из пассажиров рейса.

Туристам сообщили, что аэропорт Таиланда не может принять воздушное судно из-за ремонта.

"Позже выяснилось, что самолет не готов технически. Это основание задержки не дает покоя. Мы могли бы махнуть на все, и улететь обратно в Астану, но хочется отправиться в отпуск на море, как планировали", - добавил он.

В авиакомпании Scat сообщили, что задержка вылета рейса Алматы - Пхукет все же связана с закрытием взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пхукета.

"160 человек размещены в отеле близ аэропорта, им предоставлено все необходимое. Остальные решили вернуться и переночевать дома. Авиакомпания приносит извинения за причиненные неудобства и просит с пониманием относиться к сложившейся ситуации", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Пассажирам задержанного рейса будет предоставлена компенсация за счет авиакомпании. О вылете рейса пассажирам пообещали сообщить, как только им дадут доступ на посадку в аэропорту Таиланда.

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