Казахстанская модель вышла замуж за чемпиона мира по футболу
Она ждет ребенка.
Модель из Казахстана Анна Шарипова и футболист сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле тайно сыграли свадьбу, сообщает Sports.kz.
Торжественная церемония состоялась еще в декабре в Людвигсхафен-ам-Райне (Германия), родном городе Шюррле, однако о свадьбе стало известно лишь сейчас. Анна на протяжении нескольких недель публиковала в Instagram фотографии с кольцом на левой руке, однако немцы носят обручальное кольцо на правой руке, поэтому этому факту особо не придавали значения. Также Анна объявила, что скоро они с Андре станут родителями.
Анна Шарипова родилась в Казахстане, сейчас живет и учится в Берлине на архитектора. Также она работает моделью. Андре Шюррле вместе с национальной сборной Германии побеждал на чемпионате мира-2014, а также принимал участие в Евро-2012 и Евро-2016 и выигрывал чемпионат Англии вместе с "Челси".
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