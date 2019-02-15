Что предложил аким Астаны для поддержки многодетных семей

На первом этапе была оказана оперативная помощь продуктами питания, углем, школьными принадлежностями, проведены информационно-разъяснительные консультации.

В Астане под председательством акима города Астаны Бахыта Султанова прошло заседание рабочей группы по улучшению качества жизни горожан, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

"За последнее время районными акиматами и профильными управлениями проведена работа по приему граждан. В результате была составлена база данных особо нуждающихся семей, понимаем портрет каждой из них, видим конкретные нужды и проблемы. На первом этапе была оказана оперативная помощь продуктами питания, углем, школьными принадлежностями, проведены информационно-разъяснительные консультации. Спонсоры и волонтеры поддержали инициативу акиматов районов по установке газоанализаторов во времянках и частных домостроениях. Разработаны индивидуальные планы мер по поддержке каждой семьи", – отметил Бахыт Султанов.

Один из ключевых поднимаемых во время приема граждан вопросов – доступность жилья.

"Аскар Кеменгерович, поручаю вам изыскать дополнительные ресурсы за счет объединения уже имеющихся институтов, созданных для сноса ветхого и аварийного жилья и оказания помощи дольщикам (Справочно: ТОО "Елорда Даму" реализует проекты в рамках Программы жилищного строительства "Нұрлы жер" и по сносу аварийного жилья, ТОО "Елорда Курылыс" занимается организацией завершения строительства проблемных объектов, также участвует в строительстве новых жилых комплексов в соответствии с Программой жилищного строительства "Нұрлы жер"). По примеру этих двух направлений необходимо изыскать средства в бюджете и подключить окраины к программе сноса аварийного и ветхого жилья, возможно путем разработки дополнения к уже существующей Программе реновации окраин Астаны. Мы должны обеспечить муниципальным жильем малообеспеченные и особо нуждающиеся семьи, в том числе многодетные", – заключил аким.

"Вместе с тем, – продолжил он, – мы понимаем, что остро стоит вопрос доступности муниципального арендного жилья для населения. Часто доходов граждан бывает недостаточно для получения ссуды на приобретение квартир. Именно поэтому мы сегодня видим картину, когда наши горожане живут во времянках, общежитиях или незаконных строениях, снимая комнаты по 15-20 тысяч тенге".

Аким поручил для каждой семьи, испытывающей трудности, определить инструменты поддержки, используя возможности программ "Дорожная карта занятости", "Дорожная карта бизнеса", социальную поддержку и адресную социальную помощь. При этом он сделал акцент на необходимости повышения уровня платежеспособности горожан.

"Малика Ерлановна, поручаю вам проработать возможность обеспечения членов многодетных семей работой с более высоким доходом. В случае недостаточной квалификации, необходимо обеспечить ее повышение с последующим трудоустройством граждан по приоритетным для города направлениям. Также на основании имеющейся информации поручаю составить алгоритм мобилизации ресурсов для оказания помощи, включая возможность вручения жилищных сертификатов", – отметил Бахыт Султанов.

Акимам районов совместно с руководителями управлений акимата глава города поручил продолжить личные встречи с гражданами в рамках объявленной ранее недели открытых дверей.

"Все заявления и просьбы, которые озвучиваются многодетными семьями и другими гражданами, необходимо оперативно систематизировать, анализировать и направлять на рассмотрение рабочей группы в правительство", – заявил аким.

По последним данным, на сегодняшний день в Астане проживают 10095 семей, воспитывающих четырех и более детей.

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