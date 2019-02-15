Коммунальные тарифы: перезагрузка. Когда казахстанцы почувствуют снижение?

По последним данным, наибольшее снижение произошло в южных регионах.

Январь наступил и прошел, а обещанные сниженные тарифы в своих квитанциях увидели не все жители страны. И если в южных регионах и увидели, то совсем не почувствовали. В целом, после ноябрьского требования президента на заседании Совбеза в Акорде проверить и понизить тарифы, на местах поручение главы государства выполнили, но не везде и не намного. В декабре-январе по стране стоимость коммунальных услуг снизилась +- на 1,4% и это от повысившихся в ноябре-декабре 0,2%.

Согласно статданным, наибольшее снижение почувствовали жители южных регионов, особенно Туркестана и Шымкента. Здесь с января подешевели практически все виды комуслуг. В других регионах положительный эффект от заявлений уполномоченных госструктур заключается не в том, что тарифы стали ниже, а в том, что они не выросли.

В январе-феврале первый заместитель министра национальной экономики Руслан Даленов обещал представить результаты проводимых ведомством проверок в сфере ЖКХ, единственное, что понятно на данный момент – переплаченные казахстанцами деньги по коммунальным счетам будут компенсироваться через тариф.

"Через тариф эти деньги забирались, через тариф и будут возвращаться. Какую сумму точно – мы определим через проверки. В счетах ЕРЦ, которые мы получаем, будет отдельная срока, насколько понижен тариф", - заверил Даленов.

И если на длинной дистанции жители республики со временем почувствуют заявленное снижение тарифов, то с отдельными строками квитанции за комуслуги дела обстоят и вовсе плачевно. Например, государственному регулированию не подлежат коммерческие организации, оказывающие бытовые услуги гражданам. В частности снижения не коснутся тарифов, установленных домофонными компаниями, стоимость работы которых порой больше, чем вывоз ТБО. И логики здесь нет. Ведь вывоз мусора – это, как минимум амортизация машины, стоимость бензина, зарплата рабочих, а домофонные компании не имея по сути огромных расходов, имеют, согласно нехитрым подсчетам, не менее миллиона тенге в год с одного среднестатистического дома.

Сделают ли тарифы на домофон регулируемыми? Что говорят по этому поводу представители антимонопольного Комитета? Если да, то сколько теперь в совокупности будут экономить граждане? И когда скидки появятся уже в каждом пункте квитанции и в каждом регионе Казахстана? Корреспондент Первого канала Евразия Даурен Хаиргельдин провел собственное расследование. Смотрите специальный репортаж "Скажи "нет!" переплатам!" в программе Аналитика на Первом канале Евразия в воскресенье, 17 февраля в 20.00.

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