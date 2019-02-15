Новые тарифы в февральских квитанциях объяснили алматинские коммунальщики

В февральских квитанциях больше всего вопросов вызвали начисления за отопление и горячую воду.

Алматинцы получили февральские квитанции и задают немало вопросов о том, действительно ли снизились тарифы на коммунальные услуги, и почему выставленные счета не сильно отличаются от прошлого месяца, передает Zakon.kz.

В февральских квитанциях больше всего вопросов вызвали начисления за отопление и горячую воду. Во-первых, выписано по две графы за этот вид коммунальных услуг - с тарифом за декабрь (еще прошлогодним, высоким) и за январь, более того, у некоторых жителей алматинских многоэтажек, исправно оплачивающих счета, вдруг выписаны долги. Хотя снижение тарифа с 1 января 2019 заявлено на 18%.

"Мы неоднократно информировали, что в квитанциях января (тех, которые потребители оплатили в январе), не было видно никакого изменения тарифа, потому что начисления были за услуги, полученные в декабре, когда еще работали старые тарифы 2018 года. В квитанции февраля уже есть изменение тарифов, и уже существенное. В каждой квитанции есть изменение тарифа", - сказала коммерческий директор ТОО "Алматинские теплосети" Эльмира Байчигасова.

Конкретный пример - в квитанции февраля жителю многоквартирного дома за отопление большая часть суммы начислена за период с 4 по 31 декабря 2018 года по старому тарифу, и добавлен небольшой отрезок с 1 по 3 января по новому тарифу.

"В доме установлен общедомовой прибор учета, и у вас есть определенный период для снятия показаний прибора учета. И ваш период расчетный с 4 декабря по 4 января. Следовательно, за декабрьскую часть вы оплачиваете по тарифу 2018 года, с 1 января по ценам 2019 года, сниженному тарифу. Мы все время говорим, что фактически Тепловые сети кредитуют население, отпуская тепло на два периода вперед, поэтому в феврале оплачивается за декабрь и начало января",- сказала представитель АлТС.

Что касается горячей воды, то здесь также большая часть суммы начислена за период с 4 по 31 декабря 2018 года, и добавлен небольшой отрезок с 1 по 3 января, несмотря на то, что в квартире абонента стоит индивидуальный прибор учета (счетчик).

"Расчетная величина за горячую воду складывается из двух периодов. Начисления индивидуального прибора учета исходит из показаний общедомового прибора учета, который нам дает две величины - тепловая энергия на отопление и горячее водоснабжение. Соответственно, ваше горячее водоснабжение рассчитывается из того объема общей массы, которое было потреблено домом, объем тепловой энергии, потребленной домом делится на массу потребления горячей воды, рассчитывается стоимость, во сколько по вашему счетчику обходится 1 куб тепловой энергии. Плюс стоимость химочищенной воды, которая также снижена. Эта стоимость умножается на ваши потребленные кубы по индивидуальному счетчику, и получается плата, которая есть. Мы по всем домам проверяли, снижение тарифов есть с января 2019 года, сравнивая с январем 2018 года",- пояснила Байчигасова.

По холодной воде и канализации сниженный на 10% тариф сразу появился в февральских квитанциях алматинцев.

По электроэнергии снижение тарифа составило 2,6%. За нее, как и за газ (в 2019 году тариф снижен на 16%) алматинцы платят по сниженному тарифу уже во второй раз- в январских квитанциях также был новый тариф.

"На квитанциях, которые получили алматинцы, мы на обратной стороне прописали, насколько снижены тарифы в тенге и в процентах, указали на лицевой стороне детализацию, две графы, чтобы люди понимали, как и за что они платят. Это дополнительные меры, чтобы потребители убедились, что тарифы снизились. По тепловой энергии конечная плата зависит от приборов учета, январь- самый холодный месяц, поэтому цена выше, чем в декабре. Но если мы сравним январь 2019 года с январем прошлого года, то снижение очевидно. Для более подробных расшифровок алматинцы могут обратиться в департамент и к самим монополистам",- сказал заместитель руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Алматы Бауыржан Кайырбек.

Данные сниженные тарифы действуют бессрочно, фактически до принятия решения об изменении на основании рассмотрения заявок от монополистов.

"Если поступят заявки, мы будем рассматривать в соответствии с законом, проверять, соответствует ли приведенные монополистом доводы реалиям, проведем публичные слушания с участием КСК, представителей СМИ, потребителей, обсуждаем совместно. Потом принимаем решение, отказать или одобрить заявку. В любом случае, все прозрачно. На сегодняшний день никаких заявок на повышение тарифов от субъектов естественных монополий не поступало, беспокоится не стоит",- заверил заместитель руководителя ведомства.

Альберт Ахметов

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