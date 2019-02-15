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Кина не будет - Владимир Машков уходит с большого экрана

"Кино — это серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня нет.

Фото : m2ch.hk15 февраля 2019, 21:14

Народный артист России Владимир Машков заявил, что после выхода в 2019 году двух фильмов с его участием он оставит карьеру актера. Его слова передает Пятый канал.

"Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому "кина не будет", электричество кончилось", — сказал Машков.

Артист не уточнил, на какой период собирается уйти из кинематографа, отметив, что не знает этого.

В апреле 2018 года Машков был назначен новым художественным руководителем Московского театра-студии после смерти ее основателя и руководителя Олега Табакова.

Владимир Машков снимался в таких фильмах, как "Движение вверх", "Русский бунт", "Давай сделаем это по-быстрому", "Олигарх", "Охота на пиранью".

Источник: Lenta.ru


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