В Казахстане вводится запрет на весеннюю охоту

Годами ранее подобный запрет дал возможность увеличить численность дичи на 33% и 25%.

С 16 февраля в Казахстане введут запрет на весеннюю охоту, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакена Дилдахмета.

"В связи со снижением численности пернатой дичи приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК от 24 ноября 2016 года № 265 "О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования" введен запрет на весеннюю охоту в части запрета на охоту в период с 16 февраля по 14 июня и ограничения суточной нормы изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до пяти особей, кроме промысловой охоты", - сообщил Дилдахмет.

При этом представитель ведомства подчеркнул: основным акцентом запрета весенней охоты являлось и является то, что весенняя охота на любой вид животных создает мощный фактор беспокойства, при котором заставляет птиц покидать места гнездования, в результате нарушается процесс гнездования.

Кроме того, при весенней охоте первыми добываются наиболее активные и ценные в репродуктивном отношении самцы, что ухудшает генофонд видов. Так, численность уток, по учетным данным, снизилась в 2015 году по отношению к 2014 году на более чем 2 млн особей.

На фоне снижения численности пернатой дичи увеличивается и количество браконьерства. В связи с запретом на весеннюю охоту Комитет лесного хозяйства и животного мира было поручил руководителям областных территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира ежегодно в весенний период проводить мониторинг водоплавающей дичи.

Весной инспекторы заметили полные кладки яиц у местных уток, наблюдалась вторая кладка у уток нырковых пород и болотной дичи, в том числе - красноголовая чернять, широконоска, свиязь, серая утка. Водоплавающая дичь инспекторами наблюдалась стаями на водоемах, где ранее встречались только единичные особи.

Проведенный анализ основных особей местной водоплавающей дичи показал положительную динамику. Так, согласно учетным данным 2017 года, по сравнению с 2016 годом наблюдается увеличение численности уток на 10 %, лысух - на 5 % и гусей - на 13 %. Учетные данные 2018 года по сравнению с 2017 годом показали увеличение численности водоплавающей дичи в среднем на 5 %.

Эффективность принятых мер запрета весенней охоты доказывает также и мониторинг административных правонарушений по статье 382 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (далее - КоАП РК) "Нарушение требований пользования животным миром правил охоты".

Так, по данным областных территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира, за март, апрель, май 2017 года по статье 382 КоАПРК к административной ответственности было привлечено 165 лиц, при этом за аналогичный период 2016 года привлечено 243 лица. Снижение составляет 33%.

В 2018 году за аналогичный период по статье 382 КоАПРК к административной ответственности было привлечено 125 лиц, при этом по сравнению с 2017 годом снижение составляет 25 %.

"На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что закрытие весенней охоты положительно сказывается на воспроизводстве водоплавающей дичи и способствует увеличению ее численности", - добавил Дилдахмет.

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