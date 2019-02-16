Костанайским полицейским вручили награды за отказ от взятки

Нагрудные знаки "Адал жүрек" вручаются за самоотверженное отношение к государственной службе и демонстрацию принципа "честности".

На расширенном заседании департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области впервые вручены учрежденные проектным офисом "Қостанай - адалдық алаңы" нагрудные знаки "Адал журек", передает корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу департамента.

Первых таких нагрудных знаков удостоились исполняющий обязанности командира роты, старший лейтенант полиции Данияр Ермаганбетов и командир взвода - старший лейтенант Кажимурат Жумагазинов.

"Они своим примером доказали "неподкупность" наших правоохранительных органов и добровольно отказались от принятия взятки от человека, нарушившего закон, - сообщили в ведомстве. - Недавно учрежденные проектным офисом "Қостанай - адалдық алаңы" нагрудные знаки "Адал жүрек" вручаются за самоотверженное отношение к государственной службе и демонстрацию принципа "честности" в ходе несения профессиональных обязанностей".

В ходе заседания также обсуждены итоги работы ведовства за прошлый год и обозначены перспективы на 2019 год.

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