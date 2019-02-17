Команда Казахстан по дзюдо завоевала две медали на Кубке Европы

При этом оба дзюдоиста выступили в одной весовой категории.

Команда Казахстана по дзюдо добилась двойного успеха на Кубке Европы. Нашим спортсменам удалось завоевать две медали, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК РК.

При этом оба дзюдоиста выступили в одной весовой категории. Здесь в финал вышел Даурен Суйкенов, который не смог победить Оруджа Вализаду (Азербайджан) - "серебро".

В схватке за бронзовую медаль бился Бауыржан Жауынтаев. Ему удалось одержать победу над Арюнболдой Энхтайваном (Монголия).

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