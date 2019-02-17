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Команда Казахстан по дзюдо завоевала две медали на Кубке Европы

При этом оба дзюдоиста выступили в одной весовой категории.

Фото : НОК РК17 февраля 2019, 08:32

Команда Казахстана по дзюдо добилась двойного успеха на Кубке Европы. Нашим спортсменам удалось завоевать две медали, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК РК.

При этом оба дзюдоиста выступили в одной весовой категории. Здесь в финал вышел Даурен Суйкенов, который не смог победить Оруджа Вализаду (Азербайджан) - "серебро".

В схватке за бронзовую медаль бился Бауыржан Жауынтаев. Ему удалось одержать победу над Арюнболдой Энхтайваном (Монголия).


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