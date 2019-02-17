Команда Казахстан по дзюдо завоевала две медали на Кубке Европы
При этом оба дзюдоиста выступили в одной весовой категории.
Фото : НОК РК17 февраля 2019, 08:32
Команда Казахстана по дзюдо добилась двойного успеха на Кубке Европы. Нашим спортсменам удалось завоевать две медали, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК РК.
При этом оба дзюдоиста выступили в одной весовой категории. Здесь в финал вышел Даурен Суйкенов, который не смог победить Оруджа Вализаду (Азербайджан) - "серебро".
В схватке за бронзовую медаль бился Бауыржан Жауынтаев. Ему удалось одержать победу над Арюнболдой Энхтайваном (Монголия).
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