Казахстан попал в мировой рейтинг по качеству жизни

Итоги для разных стран мира подводятся ежегодно.

Специалисты глобальной базы данных Numbeo опубликовали рейтинг качества жизни в странах мира в 2019 году, передает Zakon.kz.

Аналитики собрали данные по 71 государству. При формировании рейтинга они изучили покупательскую способность жителей, показатели безопасности, уровень здравоохранения, стоимость жизни, цену на недвижимость, среднее время на дорогу, уровень загрязнения и климат.

Первые три места в рейтинге качества жизни заняли Дания, Швейцария и Финляндия. Также в первую десятку вошли Австралия, Австрия, Нидерланды, Исландия, Германия, Новая Зеландия, Норвегия. Япония и США оказались на 12 и 13 местах, Эстония – 11 место.

Последнее, 71-е место досталось Египту. Казахстан занял 69 место. Литва оказалась 29, Латвия - 34. Белоруссия в рейтинге 2019 года занимает 37 место, Россия - 59, Украина - 62.

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