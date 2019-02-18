90-летняя жительница Польши разыскивает казахстанскую семью

У пожилой женщины болезнь Альцгеймера, и единственное, что она помнит, это ее пребывание в Казахстане.

В редакцию Kyzylorda-news.kz через соцсети обратилась гражданка Польши Ула Котарба. Ее мама Изабелла родилась в Бресте, после ареста отца в конце 30-х годов с мамой и сестрой была депортирована в Казахстан. Вначале их перевезли в Итиуменский совет(?), затем из-за болезни сестры отправили в больницу в Макинке, передает Zakon.kz.

Им негде было жить, но выжить семье в тяжелое время помогла местная жительница Устинья Миренчук. Она позволила бабушке и ее детям жить дома, заботилась и делилась с ними последним куском хлеба.

После войны Изабелла вернулась в Польшу, но никогда не забывала об Устинье. Много лет она писала письма, но ответа не было. И только в 1970 году получила от нее письмо с приглашением в Макинку.

В аэропорту Кокшетау Изабеллу с мамой встречал сын Устиньи Петр. До Макинки они добирались на машине, которую специально предоставил директор колхоза. И вот долгожданная встреча семей, море слез, воспоминаний… А позже Петр со своим младшим братом прибыли в Польшу по приглашению Изабеллы.

Семьи еще какое-то время переписывались, но однажды связь между ними оборвалась, а писем с адресатом до наших дней не сохранились.

По словам дочери, Изабелла часто вспоминает Устинью, мечтает услышать весточку о ней, о ее детях. Узнав о том, что дочь Ула занимается поиском казахстанской семьи, пожилая женщина заплакала.

Поиски в Интернете результатов не дали, и теперь женщина обращается ко всем казахстанцам с просьбой помочь разыскать семью Устиньи Миренчук.

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