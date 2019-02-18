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Самолет повредили во время погрузки багажа в аэропорту Алматы

Пассажиры вылетели в Астану на резервном борту через час.

Фото : travelbank.kz18 февраля 2019, 11:10

В алматинском аэропорту был задержан вылет самолета авиакомпании Bek Air из-за поврtждения судна, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Алматы, сегодня, 18 февраля, был задержан вылет рейса Z92100 Алматы - Астана авиакомпании Bek Air из-за повреждения воздушного судна во время его подготовки к выполнению рейса.

Как сообщили в аэропорту, Фоккер-100 получил повреждение фюзеляжа в районе багажной двери во время погрузки багажа и посадки пассажиров на борт. Из-за этого произошла просадка судна, после чего была зацеплена багажная телега. Лайнер в это время не двигался.

О происшествии сообщили в Комитет гражданской авиации и Департамент по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК.

Пассажиры вылетели в Астану на резервном борту через час. Пассажиры через час вылетели в Астану резервным бортом.


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