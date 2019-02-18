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Депутат предложила поднять возраст молодежи до 35 лет для получения жилья

Актуализируемых данных по потребностям и обеспечению по всем программам "молодежи" или "молодой семьи" в жилье в Казахстане нет.

Фото : pxhere.com18 февраля 2019, 11:56

Вопрос по обеспечению жильем молодежи затронула на правительственном часе в мажилисе парламента РК депутат Гульнар Иксанова, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, с начала реализации программы "Нұрлы жер" из 19 тысяч квартир 34% было предоставлено участникам в возрасте до 28 лет.

"Однако, полных актуализируемых данных по потребностям и обеспечению по всем программам "молодежи" или "молодой семьи" в жилье нет", - констатировала Иксанова.

Она добавила, что эта информация необходима для планирования подходов к решению проблем.

"Кроме того, пора прорабатывать вопрос о разных вариантах жилья. Это - доступная ипотека, общежития не только для студенческой, но и для рабочей молодежи, служебное, социальное жилье, жилищные кооперативы, индивидуальное строительство", - пояснила депутат.

Также касательно выделения жилья для молодежи 3-х миллионных городов Казахстана мажилисвумен считает, что "надо все же руководствоваться верхней границей возраста молодежи не 29 лет, а 35 лет".

"Так как сейчас по другим программам есть прецеденты, когда люди не могут реализовать свои права на выкуп жилья через 3 года после оформления договора, так как преодолела возраст в 29 лет", - заключила Иксанова.

Оксана Скибан, Астана


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