В Казахстане молодежь будут консультировать перед вступлением в брак

Сегодня уже разработана Дорожная карта поддержки и развития семьи на 2019-2024 годы.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам реализации молодежной госполитики министр общественного развития РК Дархан Калетаев сообщил о разработке Дорожной карты поддержки и развития семьи на 2019-2024 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

"Хотел бы отметить, что с июля прошлого года в компетенцию министерства наряду с молодежной политикой дополнительно были включены вопросы семейной политики. На сегодня министерством совместно с заинтересованными госорганами разработана Дорожная карта поддержки и развития семьи на 2019-2024 годы", - сказал он.

Как добавил глава ведомства, одной из основных задач этой программы является снижение разводов, особенно среди молодых семейных пар.

"С этой целью планируется открытие Центров ресурсной поддержки семьи при семейных судах, отделов по работе с молодыми семьями и парами на этапе вступления в брак при молодежных ресурсных центрах. Особое внимание также будет уделено вопросам диагностики семейного неблагополучия по состоянию детей в школах. Назарбаевские интеллектуальные школы приступили к внедрению соответствующей авторской методики", - пояснил Калетаев.

По его словам, в Алматы начал свою работы показательный Молодежный центр здоровья на базе которого планируется повышение квалификации специалистов в сфере формирования здорового образа жизни.

Оксана Скибан, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!