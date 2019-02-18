Хищения средств банков: адвоката в Алматы задержали при получении 315 тыс. долларов

Вместе с ним был задержан еще один человек.

Генеральная прокуратура задержаны несколько преступных групп, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С начала текущего года Генпрокуратурой задержаны несколько преступных групп, совершивших мошенничества в особо крупном размере.

"Указанные лица, путем обмана вымогали денежные средства у свидетелей и подозреваемых, привлекаемых Службой специальных прокуроров Генеральной прокуратуры по уголовным делам о хищениях в АО "Bank RBK" и АО "Казкоммерцбанк" за их освобождение от уголовной ответственности", - пояснили в надзорном органе.

Так, 16 февраля за получение 315 тысяч долларов США с поличным были задержаны адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Алимбетов и гражданка Амангалиева.

Ранее, в январе т.г. при получении 500 тысяч долларов США от требуемых 1 млн долларов США были арестованы сотрудник СЭР ДГД по Алматы Искаков и безработные Альпиев и Сулейманов.

"Все вышеуказанные лица вину в содеянном признают, свои действия объясняют желанием быстрого обогащения. Генеральная прокуратура разъясняет, если с Ввс требуют денежные средства по делам, расследуемым органами прокуратуры, вы можете обратиться в Департамент внутренних расследований Генеральной прокуратуры по телефонам 8(7172)71-22-55, +7-701-770-88-99, конфиденциальность гарантируется", - сообщили в ведомстве.

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