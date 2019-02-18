Отцов - "кукушек" предложили объявить нерукопожатными

Общество должно жестко реагировать на бросивших своих детей мужчин.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК министр общественного развития Даржан Калетаев проинформировал о мерах по сохранению казахстанских семей, а также высказался насчет отцов, которые бросают своих детей, передает корреспондент Zakon.kz.

"Один из новых вопросов министерства - вопрос семейной политики, очень большой, начиная от многодетных детей и до института семьи в стране. Меня радует, что более 70%, по социологическим данным, считают главной ценностью семью. Это наша духовная, народная ценность. У казахов же семья на высшем месте", - сказал он.

По его словам, в этом вопросе есть как проблемы, так и перспективы.

"Дорожная карта, которую мы сейчас приняли по семье, это первые наметки, которые мы сделали с Национальной комиссией. Пилотно отработала Алматы, мне кажется, неплохо. От медицинских, психологических вещей можно дальше продолжать, дальше начали с Верховным судом - семейные суды и создание при них центров психологической помощи, поддержки", - пояснил Калетаев.

Также одной из мер является введение оплаты за разводы. К примеру, семьям, у которых нет детей, предлагается разводиться за 630 или 680 тенге, а вот у кого есть дети, то поднять оплату.

Правда, по мнению главы ведомства, разводы – "это очень плохо", потому что теряется "сама сакральность семьи".

В то же время он считает, что само общество должно относиться с порицанием к бросившим своих детей мужчинам.

"У нас же нет в крови бросать, оставлять. Хотя такие случаи есть. Общество должно на эти вещи жестко реагировать. Вплоть до того, что такие люди не должны быть рукопожатными. Если так откровенно говорить", - заключил Калетаев.

Оксана Скибан, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!