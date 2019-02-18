В Алматы начали бесплатно лечить иностранцев с ВИЧ

Помощь оказывают в Центре по профилактике и борьбе со СПИД Алматы.

Иностранные граждане с ВИЧ-инфекцией и сочетанной инфекцией ВИЧ/туберкулез начали проходить бесплатное лечение в Центре по профилактике и борьбе со СПИД Алматы, передает Zakon.kz.

Это стало возможным благодаря реализации гранта Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в рамках программы "Снижение бремени туберкулеза (ТБ) в Казахстане посредством реформирования системы контроля над ТБ и усиления менеджмента лекарственно-устойчивых форм ТБ".

"Иностранные граждане, большинство из которых трудящиеся-мигранты без вида на жительство, получают бесплатно антиретровирусные препараты (АРВ). Медики проводят регулярный клинический мониторинг, включая менеджмент побочных реакций, для выбора наиболее эффективных препаратов и схем лечения, а также консультирование. Под особым контролем – беременные женщины с ВИЧ", - рассказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД Алматы Марат Тукеев.

Актуальность начинания городских медицинских работников иллюстрируют статистические данные развития ситуации с ВИЧ-инфекцией. Четверть регистрируемых случаев в мегаполисе - приезжие из дальнего, ближнего зарубежья и других городов Казахстана. Туберкулез остается ведущей причиной смертности людей, живущих с ВИЧ. Одним из барьеров, сдерживающих эффективность лечения ВИЧ-инфекции, по-прежнему является уровень приверженности больных регулярному приему АРВ-препаратов.

Сотрудники Центра СПИД Алматы совместно с аутрич-работниками и волонтерами из общественных неправительственных организаций регулярно проводят экспресс-тестирование на ВИЧ среди ключевых групп населения, включая трудовых мигрантов. Для них проводят консультирование, раздают информационные материалы, организуют тренинги, где информируют о путях передачи ВИЧ-инфекции и мерах защиты от нее. Через дружественные кабинеты и пункты доверия распространяют средства профилактики.

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