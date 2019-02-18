Что пришлось пережить казахстанкам на Афганской войне

Истории Алмы, Бахыт и Махбубы - яркий пример стойкости, человечности и доброты.

15 мая было 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Военные действия обычно ассоциируются с уходом на фронт мужчин, но на передовую выходили и женщины. Каково это, попадать под обстрелы, получать травмы, жить за колючей проволокой рядом с моргом, без благ цивилизации, в окружении крыс в стране со знойным климатом и при этом спасать сотни жизней и через десятки лет оставаться на передовой, показано в сюжете Atameken Business.

По примерным подсчетам, в зону боевых действий отправились больше 22 тысяч казахстанцев. 928 - погибли, около двух тысяч получили ранения и 21 человек по сей день числятся пропавшими без вести. В память о героях, на отечественных стелах и обелисках изображены суровые мужские лица стойких солдат. Но у этой войны есть и другой, более хрупкий облик. Истории Алмы, Бахыт и Махбубы - яркий пример стойкости, человечности и доброты.

Путь к войне для тогда еще 28-летней медсестры Бахыт Калиевой, выдался долгим. Из Целинограда в Ташкент, затем в Кабул, Кундуз и только потом она добралась до расположенной в горах провинции Пули-Хумри. По распоряжению командования и заключенному контракту, ей предстояло служить в горячей точке два года.

- Первое я увидела в Кундузе уже. Когда я пересылку прошла, там женщин не было, я одна. И меня поместил начальник пересылки себе в кабинет. Говорит, женщин нет, переночуешь здесь, пока будет самолет. И тогда грохот, вот эту войну я тогда почувствовала. Конечно, испугалась, под окном села и плакала даже, куда приехала, - вспоминала участница Афганской войны Бахит Калиева.

Читайте также: Правда и мифы об афганской войне глазами алматинских ветеранов

Добравшись до места службы, военная медсестра приступила к работе. Принимала раненых, ассистировала на операциях и дежурила в палатах.

- Работала в хирургическом отделении. Видели все эти ранения. И череп, и легкие, и ампутации были. Там один на один принимать решения – это очень тяжело. Мы сутками работали, - рассказала Бахыт.

Тогда медики не считали количество спасенных. Больше им запоминались моменты боли и отчаяния, когда человека спасти не удавалось, и Бахыт молилась, чтобы на ее смене никто не умер.

Еще одну казахстанку Махбубу Файзраханову отправили в госпиталь провинции Шиндант, там она работала медсестрой инфекционного отделения.

- По приезду, там наши девчонки были. Из Тараза была, из Алматы две девочки. Казашек было достаточно, я особо не мучилась. В палатках были трехъярусные кровати, на этих трехъярусных кроватях были солдаты, офицеры. Ребята были молодые, 18 лет. Считайте, что это мои братья младшие. Одновременно они могли болеть: брюшной тиф, паратиф, гепатит – это осенью. Весной – малярия, температура под 40. Им было тяжело, и нам было тяжело вместе с ними, - поведала Махбуба Файзраханова.

Сейчас, спустя десятилетия, на груди Махбубы сияют медали и юбилейные награды. А тогда, во время войны она попала под обстрел и получила травмы.

- Знаете, от того, что мы не выходим с территории нашего госпиталя, зависели наши жизни. У нас за 20 километров была медсанчасть. И наши гепатитники реабилитационные, в основном, находились там. Там медиков не было, были только саниструктора. И в две недели раз мы приезжали и проверяли своих больных. Ехала туда, только подъезжаем, и обстрел. Ребята меня схватили, выбросили в кювет, а сами на меня упали. Вот тогда у меня перелом был тазовых костей, палец я потеряла там, - поделилась Махбуба.

Несмотря на опасность жизни и здоровью, медсестры не жалеют, что оказались в Афганистане. Там они увидели другую жизнь, узнали цену дружбе и поняли, как важно быть полезным для других. Сил придавали и письма от родных и 30-дневный отпуск, во время которого они возвращались на родину. Алма рассказывает, что именно стремление быть нужной повлияло на выбор профессии и добровольное желание служить в зоне боевых действий.

- Я пошла сама по своей доброй воле в военкомат. Я помню, военком удивленными глазами посмотрел и говорит, хорошо, в Афганистан. Но я могу отправить тебя в Польшу или Германию. Я сказала, нет, я именно туда хочу, в Афганистан. Он так удивленно спросил, а почему именно в Афганистан, я говорю, ну там же идет война. Может, моя помощь нужна? – сказала участница Афганской войны Алма Абылкасымова.

В реанимационном отделении больницы в Кабуле Алма работала три года. Жить за колючей проволокой рядом с моргом, без благ цивилизации, в окружении крыс и в стране со знойным климатом не так легко. Но главным для медиков было спасти других, поэтому они не обращали внимания на личные трудности.

- Одного солдата привезли раненого. Через носилки, носилки у них были брезентовые, прямо сочилась кровь, представляете. Его сразу в операционную взяли, врачи стали оперировать, и уже практически, когда врач все уже сделал, закончилась операция, последний шов, у него остановилось сердце. Вот тогда мы сидели, навзрыд все рыдали. Представьте, врачи сделали все свое, и мы всю работу сделали и не смогли, потому что сердце не справилось с этой нагрузкой, - вспоминала Алма Абылкасымова.

За тридцать лет их подвиги широко не освещались. Участницы афганского конфликта впервые на камеру рассказывают о том, как для них началась, а главное - чем закончилась война.

Медсестры и сегодня на передовой. Работают в столичных больницах и продолжают спасать людей. 15 февраля Алма, Бахыт и Махбуба, как и остальные “войны-интернационалисты” отметили тридцатилетие вывода советских войск из Афганистана. Ведь для них эта дата – не просто исторический факт, это целая глава их жизни.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!