Россиянка жалуется на работу казахстанских полицейских

Личности угонщиков авто пока не установлены.

У жительницы Екатеринбурга угнали машину, а спустя время женщина нашла его на сайте объявлений в Костанае. Но вернуть любимую иномарку и добиться справедливости так и не смогла, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

На своей новой иномарке 53-летняя жительница Екатеринбурга Алита Русанова проездила всего 2 года. В октябре она припарковала машину во дворе под окнами, но утром авто на том же месте не нашла. Обратилась в полицию и стала искать пропажу сама. Нашла на сайте объявлений за 6,5 млн тенге в Костанае. Под видом покупателей семья Русановых выехала в Казахстан.

- Мы посмотрели свою машину, мало того, в багажнике еще и мои вещи находились. После этого мы обратились в полицию, машину отогнали на штрафстоянку, нас допросили, и мы уехали к себе домой, - рассказала пострадавшая Алита Русанова.

В своё оправдание продавец иномарки заверил: машину он перекупил у жителя Алматинской области. В ходе следствия правоохранители не обнаружили на кузове один из VIN-кодов. Иначе говоря, идентификационный номер автомобиля. Расследование прекратили, а машину вернули тому самому продавцу. Однако, экспертиза показала: один из VIN-кодов старательно закрасили, а Алита Русанова действительно хозяйка внедорожника. В прокуратуре завели дело уже на дознавателя за то, что тот вернул машину продавцу. Но в сентябре раздался роковой звонок: автомобиль, находившийся на спецстоянке, сгорел дотла.

- Дело поступает в суд, вина следователя доказана, в этот момент на счет Русановой перечисляют стоимость автомобиля. Перечисляет другой человек, тот, который авто продавал. Они приходят: "извините, нет никакого ущерба. Краденую машину следователь не отдавал лицу, продающему краденое. И он поэтому не подсуден". Мы с этой позицией не согласны и полагаем, что дело должно быть рассмотрено в суде, - сообщил адвокат Русановой Олег Матвеев.

В пресс-службе Костанайского областного суда проинформировали, что уголовное дело возвращено прокурору Костанайской области. Не согласившись с возвратом дела, заместителем прокурора Костанайской области подано ходатайство, а представителем потерпевшей – жалоба, в связи с чем жалоба и ходатайство будут рассмотрены в апелляционной инстанции Костанайского областного суда. Уголовное дело по существу не рассмотрено.

По словам автоэксперта Ильяса Нусупова, кражи машин в России с последующей их переправкой в Казахстан - довольно распространенный вид преступления. Даже в дешевых иномарках сейчас появились такие функции, как бесключевой доступ в салон и кнопка запуска двигателя. Злоумышленники этим пользуются, получают "липовый" техпаспорт, а после перепродают авто с солидной скидкой.

- Предотвратить такие вещи можно буквально пятиминутной проверкой - стоит подойти к автомашине, посмотреть его VIN-код, либо запросить у продавца техпаспорт. По этому VIN-коду можете "пробить" любую автомашину по российской базе. Я условно говорю только про Россию, потому что большинство автомобилей до сих пор заходят из России с криминальным прошлым, - отметил автоэксперт Ильяс Нусупов.

Стоимость внедорожника, купленного Алитой Русановой в кредит, порядком выше той суммы, что ей вернул продавец авто. Женщина требует возмещения морального ущерба и хочет, чтобы дознаватель, передавший её машину, понёс наказание. Говорит, на покупку следующей иномарки вряд ли решится. Личности угонщиков пока не установлены.

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