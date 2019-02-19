Яйца с "гелем" поступили в продажу в Казахстане и Кыргызстане

Возможной причиной стало длительное хранение продукта в морозильных камерах.

В Усть-Каменогорске появились странные куриные яйца. Видеозапись опубликовали на странице "oo_osa_semey_vko" в Instagram, передает Zakon.kz.

"Сегодня на работе показали пластмассовые яйца из Китая. Теперь и до Казахстана дошло. Вот они как ваньки-встаньки на столе пляшут. Специально расколупали, а внутри гель. Яйцо с такой печатью. Когда сваришь то белеют. Смотрите аккуратно покупайте", - говорит человек за кадром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Общественное Объединение ОСА (@oo_osa_semey_vko) 18 Фев 2019 в 5:16 PST

Накануне в соцсетях и мессенджерах кыргызстанского сегмента распространяется видео, где житель Оша утверждает, что купил поддельные куриные яйца с "резиновым" желтком. Редакция Kaktus.media спросила, откуда взялись такие яйца на кыргызстанском рынке, у главы Ассоциации птицеводов Рустама Осмоналиева.

По его словам, скорее всего, это яйцо, которое привезено из Узбекистана.

"Мы неоднократно, в том числе через СМИ, обращались к правительству в связи с контрабандными яйцами из Республики Узбекистан без соответствующих ветеринарных документов, сертификатов происхождения и так далее. Как только у нас в стране началась контрабанда из Узбекистана, на наших рынках начали периодически появляться такие вот яйца", - сказал Осмоналиев.

На вопрос, почему у яиц такой желток, глава Ассоциации птицеводов предположил, что, возможно, причиной стало длительное хранение продукта в морозильных камерах.

"То есть для того чтобы яйцо не портилось, некоторые производители для его сохранности замораживают продукт. Вторая версия, что это, действительно, искусственное яйцо, произведенное или в Узбекистане или в Китае", - отметил Осмоналиев.

Он подчеркнул, что это однозначно контрабанда.

"У нас есть несколько пограничных пунктов, где отсутствует ветеринарный контроль. И через эти пункты "несуны" (есть такое понятие) могут занести на территорию нашей страны в ручной клади от 75 тыс. яиц. Эта продукция не соответствует ветеринарным нормам, техническому регламенту ЕАЭС, то есть она опасна для употребления", - добавил Осмоналиев.

Он указал, что в связи с этими незаконными перетоками законопослушные производители пищевого яйца находятся на грани банкротства.

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