Кайрат Кожамжаров рассказал, как будет развиваться Академия Генеральной прокуратуры

Во исполнение ежегодного послания президента страны Академия приступила к внедрению новой системы отбора и подготовки кадров для правоохранительных органов.

Генеральный Прокурор провел выездное совещание в Академии правоохранительных органов по вопросам организации научно-образовательной деятельности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Кайрат Кожамжаров отметил принимаемые учебным заведением меры по реализации поручений главы государства о качественных преобразованиях в работе правоохранительных органов.

Во исполнение ежегодного послания президента страны академия приступила к внедрению новой системы отбора и подготовки кадров для правоохранительных органов. В этих целях разработан законопроект, предусматривающий прием кандидатов на службу только после годичной профессиональной подготовки в Академии. Проект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

Генпрокурор поручил ректору вуза приступить к реализации организационно-практических мер по формированию учебных программ, пула лекторов из числа ведущих практиков, созданию условий для проживания будущих кандидатов.

Наряду с этим, Кайрат Кожамжаров указал на необходимость активного участия в работе совета по правовой политике при Президенте Республики Казахстан, в состав которого с прошлого года входит ректор академии.

"Проводимые научные исследования должны способствовать выработке рекомендаций и предложений по реализации государственной политики в области борьбы с преступностью", - подчеркнул Генпрокурор.

В этой связи, руководителю учебного заведения поручено укреплять научные кадры, привлекать ведущих ученых Казахстана, широко и публично обсуждать выполняемые научные работы на открытых площадках.

Вместе с тем, обращено внимание на необходимость дальнейшего развития международного сотрудничества.

Им поддержано предложение ректора учебного заведения о качественном и структурном преобразовании регионального хаба по противодействию глобальным угрозам для углубленного изучения проблем возникновения и предупреждения факторов, препятствующих безопасности страны.

В прошлом году на базе хаба обучено порядка 900 слушателей, в т.ч. 60 из иностранных государств.

Также, генеральный прокурор поручил приступить к организации отбора сотрудников правоохранительных органов для прохождения стажировок в рамках стипендии "Болашак" в специализированных ведущих ВУЗах мира и государственных органах иностранных государств по обеспечению правопорядка.

"Это уникальная возможность изучить самый передовой зарубежный опыт и использовать его в практической деятельности", - сказал Кайрат Кожамжаров.

В 2018 году порядка 100 прокуроров выезжали в страны ОЭСР (Германия, США, Япония, Италия, Австрия, Венгрия, Греция) для повышения профессионального уровня и обмена знаниями в области теневой экономики, противодействия коррупции, а также экстремизму и терроризму.

По итогам совещания Академии указано на необходимость разработки Дорожной карты по дальнейшей модернизации ее научно-образовательной деятельности и укреплению материально-технической базы.

Учебное заведение создано Указом главы государства от 4 мая 2015 года для подготовки, переподготовки кадров и проведения научных исследований в правоохранительной сфере.

С момента образования здесь повысили квалификацию более 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов, а также обучено 76 магистров и 12 докторов PhD.

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