Нулевые классы откроются в детских садах и школах в 2020 году - МОН РК

В 2019 году, как и в прошлом году дети, которым на 1 сентября исполнилось полных шесть лет, могут идти в первый класс.

В этом году, как и в прошлом году дети, которым на 1 сентября исполнилось полных шесть лет, могут идти в первый класс. Дети, которым к 1 сентября не исполнилось 6 лет, по желанию родителей, могут идти в школу, либо остаться в детском саду. Об этом сообщили в Департаменте дошкольного и среднего образования МОН РК, передает Zakon.kz.

"В 2019 году, как и в прошлом году дети, которым на 1 сентября исполнилось полных шесть лет, могут идти в первый класс. Дети, которым к 1 сентября не исполнилось 6 лет, по желанию родителей, могут идти в школу, либо остаться в детском саду. 7-летние дети также принимаются в первый класс. Но надо учесть, если дети уже прошли предшкольную подготовку в детских садах, они не смогут ее пройти повторно и должны пойти в школу", - рассказали в Минобре.

Также там пояснили, что нулевые классы вводятся с целью подготовить детей к первому классу по единой программе.Внедрение единой программы и учебников для нулевых классов планируется на сентябрь 2020 года.

"А именно, перенос части учебной программы (цифры, алфавит) в предшкольный, так называемый нулевой класс, из программы первого класса и внедрение единых учебников, подготовка воспитателей и доведение их уровня до учителей начального класса. Внедрение единой программы и учебников для нулевых классов планируется на сентябрь 2020 года. Нулевой класс – это сегодня подготовительная группа в детском саду", - пояснили в министерстве.

Как отметили в ведомстве, если школы имеют возможность организовать нулевой класс в своем здании, у них есть на это право. Право вводить нулевой класс в детских садах никто не отменял. Таким образом, нулевые классы откроются по всей стране в детских садах и школах в 2020 году.

Однако в действующем законе об образовании есть норма, обязывающая детей 6-ти летнего возраста идти в первый класс. Эта норма закона будет изменена.





Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!