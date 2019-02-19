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ПРАВМЕДИА: прямой эфир "Трудовой кодекс для аудиторов и бухгалтеров"

Эксперт по трудовому праву Казахстана расскажет о применении норм Трудового кодекса.

Фото : МГПУ19 февраля 2019, 15:00

Дамы и господа!

Смотрите бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА "Трудовой кодекс для аудиторов и бухгалтеров".

Ведущая: Гилёва Наталья Васильевна, эксперт по трудовому праву РК, к.ю.н., доцент кафедры международного права Факультета Международных отношений Казахского национального университета им. аль-Фараби, одна из разработчиков Трудового кодекса.

На вебинаре поговорим о применении норм Трудового кодекса по вопросам:

- ведения табеля рабочего времени,

- суммированного учета рабочего времени,

- оплаты труда и командировочных расходов,

- удержаний из заработной платы работника,

- перевода работника на другую должность по состоянию здоровья и о многом другом.


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