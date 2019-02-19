ПРАВМЕДИА: прямой эфир "Трудовой кодекс для аудиторов и бухгалтеров"
Эксперт по трудовому праву Казахстана расскажет о применении норм Трудового кодекса.
Дамы и господа!
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Ведущая: Гилёва Наталья Васильевна, эксперт по трудовому праву РК, к.ю.н., доцент кафедры международного права Факультета Международных отношений Казахского национального университета им. аль-Фараби, одна из разработчиков Трудового кодекса.
На вебинаре поговорим о применении норм Трудового кодекса по вопросам:
- ведения табеля рабочего времени,
- суммированного учета рабочего времени,
- оплаты труда и командировочных расходов,
- удержаний из заработной платы работника,
- перевода работника на другую должность по состоянию здоровья и о многом другом.
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