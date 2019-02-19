В ВКО обокрали и сожгли отделение почты

Из расположенного в здании банкомата преступник украл почти 14 миллионов тенге.

В одном из сел Урджарского района ВКО, было похищено около 14 миллионов тенге, предназначенных для выплаты социальных пособий и пенсий. Затем преступник поджог здание, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, 13 февраля в дежурную часть отдела полиции Урджарского района поступила информация о пожаре в отделении почты. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. При детальном осмотре места происшествия, было установлено, что помещение почты сгорело полностью изнутри, в том числе двери и окна. Сгорели посылки сельчан и офисная техника.

"Деньги хранились только в банкомате, который тоже получил наружные повреждения от огня. Но при проверке содержимого банкомата деньги отсутствовали. Как выяснилось, за день до пожара банкомат был пополнен, и на счету оставалось более 13 миллионов тенге. По данному было начато досудебное расследование статьям "Тайное хищение чужого имущества, в особо крупном размере" и "Поджог" Уголовного кодекса Республики Казахстан", – отметили в пресс-службе ДП.

Из-за большого объема сажи на месте происшествия, следов злоумышленников практически не осталось. В целях раскрытия данного преступления руководством районного отдела полиции создано 5 следственно-оперативных групп и перед каждой были поставлены конкретные задачи по раскрытию преступления. За короткий срок сотрудниками полиции проведен большой объем работы, в том числе, проверены лица ранее судимые, привлекавшиеся за квартирные кражи и иные преступления, совершенные против собственности. Проведен обход всех жильцов села в поисках возможных свидетелей.

"Одной из основных версий следствия была причастность самих работников, имевших доступ к банкомату, которая впоследствии подтвердилась. Как выяснилось, кражу совершил 22-летний сотрудник компании-партнера, Казпочты, который осуществлял IT-поддержку на аутсорсинге. Он обеспечивал техническое обслуживание банкоматов, и при замене кассет банкомата, намеренно оставил кодовый замок активированным. Затем поздно ночью разбив окно, проник в здание и совершил кражу денежных средств и, чтобы скрыть следы преступления, поджег газеты и журналы, хранившиеся в почте. Подозреваемый в совершении кражи и поджога, водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные мероприятия", – сообщили в полицейском ведомстве.

В пресс-службе ДП дополнили, что одной из причин совершения дерзкого преступления стало то, что здание почты не охраняется, видеокамерами наружного и внутреннего наблюдения не оборудовано. Из мер безопасности имеется только охранная сигнализация. Злоумышленник, проникнув в здание, вручную выключил сигнализацию. Об этом поступило оповещение на сотовый телефон работника почты, которое осталось без реакции, и было замечено только утром.

Пресс-служба Казпочты в свою очередь отметила, что ущерб уже восстановлен.

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