Аким Алматы о снижении скорости: Жизнь каждого человека для нас важна

Бауыржан Байбек прокомментировал лимит скорости на Аль-Фараби до 60 км/ч.

Алматинцы стали ездить равномерно по проспекту, передает Zakon.kz.

Бауыржан Байбек напомнил, что начато строительство БАКАД - республиканский проект, инвестиции в который составят более 500 млрд тенге.

"Она разгрузит город на 10%, в том числе от междугороднего трафика. БАКАД находится за городом, поэтому это и будет скоростная трасса. А в городе максимальная скорость 60 км/ч. Это требование безопасности. Еще раз хочу назвать цифры. В Алматы количество ДТП в пересчете на 100 тыс. населения превышает средний уровень по стране в 3 раза. То есть, на город, в котором проживает 10% населения республики, приходится 1/3 всех ДТП. Поэтому принимаются меры",- сказал Байбек.

Казахстан по числу смертей занимает в мире лидирующие позиции.

"Каждый день у кого-то погибают семьи, родители, дети. Мы не должны допускать этого. Два года назад ввели две односторонние улицы. Это дало результат. По Курмангазы число ДТП сократилось на 41%, на Шевченко - в 4 раза. В прошлом году ввели 8 односторонних улиц. Постепенно к этому шли. Проспект Аль-Фараби – это не исключение. Это не скоростная трасса, а внутригородская дорога. То есть, некоторые думают, что это скоростная дорога. Но это же внутригородская дорога, там вокруг дома, люди ходят, живут. После снижения скорости до 60 км/час количество аварий на Аль-Фараби снизилось в 2,7 раз. Конкретные результаты говорят о правильности выбранного пути. Раньше кто-то гонял, перестраивался, мнимое ощущение того, что быстрее едут. 2-3 минуты там всего экономили, мы делали анализ. Сегодня люди едут в одном темпе, не газуют, не тормозят, выхлопов меньше. Намного быстрее идут. Сегодня равномерный спокойный трафик",- пояснил аким Алматы.

В часы пик средняя скорость по Аль-Фараби - 23 км/час.

"Кому это неудобно? В вечернее время, в выходные кто хочет погонять. Хотите и умеете быстро ездить- есть трасса на Капчагай, есть другие. Выезжайте за город, там можно погонять, есть "Сокол". Жизнь каждого человека для нас важна",- заключил аким.

Альберт Ахметов

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