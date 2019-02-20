Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Отчетную встречу акима Алматы с населением едва не сорвали

Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны правоохранительных органов, нарушители общественного порядка продолжали препятствовать проведению мероприятия.

Фото : zakon.kz20 февраля 2019, 12:03

Перед отчетной встречей акима Алматы с населением рядом лиц были предприняты попытки сорвать мероприятие, передает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции мегаполиса.

Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны правоохранительных органов, нарушители общественного порядка продолжали препятствовать проведению мероприятия.

В этой связи, в соответствии с пунктом 1 статьи 434 КоАП РК, правонарушители были задержаны правоохранительными органами и доставлены в Управление полиции для выяснения обстоятельств и принятия мер, согласно действующему законодательству.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты