Отчетную встречу акима Алматы с населением едва не сорвали

Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны правоохранительных органов, нарушители общественного порядка продолжали препятствовать проведению мероприятия.

Перед отчетной встречей акима Алматы с населением рядом лиц были предприняты попытки сорвать мероприятие, передает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции мегаполиса.

Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны правоохранительных органов, нарушители общественного порядка продолжали препятствовать проведению мероприятия.

В этой связи, в соответствии с пунктом 1 статьи 434 КоАП РК, правонарушители были задержаны правоохранительными органами и доставлены в Управление полиции для выяснения обстоятельств и принятия мер, согласно действующему законодательству.

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