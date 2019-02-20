Уровень газификации составляет 30% в Алматинской области

В 2018 году на газификацию области из бюджета было выделено 13,2 млрд тенге.

В Алматинской области газифицировано 143 населенных пункта, где проживают 798 тыс.человек, сообщил аким области на отчетной встрече с населением, передает Zakon.kz.

Построен магистральный газопровод до города Текели, за счет частных инвестиций начато строительство газораспределительных сетей в самом городе, а также в Ескельдинскоми Коксуском районах.

Для газификации Балхашского, Каратальского, Кербулакского районов завершено строительство АГРС "Сарыозек" и "Баканас", АГРС "Уштобе" будет введен в первом квартале т.г.

В целом, в 2018 году на газификацию области из бюджета было выделено 13,2 млрд.тенге и было привлечено 31 млрд.тенге частных инвестиций, т.е. на 1 тенге бюджетных средств приходится порядка 3 тенге частных.

- Продолжается работа по газификации населенных пунктов. Многие уже ощутили на себе преимущество голубого топлива.При этом хочу отметить, что темпы подключения к природному газу в городе Талдыкорган низкие, всего2622 абонента или 6,6%, - сказал Амандык Баталов.

Отметим, оплату за подключение к газу в многоэтажных жилых домах снизили с 30 тысяч до 8 тысяч тенге.

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