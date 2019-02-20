Абаев призвал журналистов, предложивших внести изменения по аккредитации, сознаться

Я призываю ваших коллег, которые внесли это предложение, если они не побояться, сказать, "вот мы внесли предложения". Я надеюсь, такие найдутся – Абаев.

Министр информации и коммуникаций призвал представителей журналистского сообщество предложивших изменить правила аккредитации, признаться в этом обществу. Такое заявление он сделал после завершения расширенного заседания коллегии МИК РК в Службе центральной коммуникации, передает корреспондент Zakon.kz.

На сессии вопрос-ответ, по завершении коллегии, министр отвечал на вопросы журналистов, большая часть которых была посвящена предлагаемым изменениям в правилах аккредитации.

Он отметил, что НПА будут обсуждать представители профессионального журналистского сообщества, вроде АдилСоз, Интерньюс и юристы. А на вопрос, кого он имел в виду говоря, что "эти правила должны быть приняты только в результате консенсуса, в том числе с учетом мнений СМИ", пояснил:

"Мы выставили НПА на обозрение общественности, чтобы это вызвало дискуссии, и, если гражданин Казахстана хочет озвучить свои мысли и убеждения, мы не можем запретить ему это".

Даурен Абаев еще раз обратил внимание, что изменения разработаны министерством "с учетом мнений, в том числе и журналистов". На вопрос "каких журналистов?", глава ведомства ответил:"Я уже говорил, и не хотел бы сейчас это обсуждать. В данном случае, всю ответственность на себя берет министр информации и коммуникаций. Я призываю ваших коллег, которые внесли это предложение, если они не побояться, сказать, "вот мы внесли предложения". Я надеюсь, такие найдутся".

Помимо этого, он призвал не руководствоваться эмоциями, подойти к вопросу взвешенно, составить документ с обозначениями конкретных пунктов, пояснениями и направить его в министерство.

13 февраля стало известно, что казахстанским журналистам могут ужесточить правила аккредитации. В качестве обоснования для внесения поправок в МИК названо следующее: "в целях подтверждения статуса представителя СМИ", "общие помещения (конференц-зал, зал-совещаний) в которых проводятся заседания и иные мероприятия ограничены" и "совершенствование организации работы государственных органов для обеспечения непрерывной работы и технического оснащения аккредитованных журналистов".

Татьяна Ковалева, Астана

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