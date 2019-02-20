В Алматинской области в 2019-2020 годах будет построено 58 участковых пунктов полиции
Кроме того, в 2019 году будут установлены еще 500 камер в городах Капшагай, Каскелен и Жаркент.
В своем докладе на отчетной встрече с населением аким области сообщил, что построено 162 участковых пунктов, совмещенных с жильем, передает Zakon.kz.
Безопасность Жетысусцев на первом уровне. В связи с эти общественных местах установлены 968 камер видеонаблюдения с выводом на пульты Департамента полиции.
В 2019 году будут установлены еще 500 камер в городах Капшагай, Каскелен и Жаркент.
- К сожалению, количество преступлений выросло, есть рост дорожно-транспортных происшествий. Поэтому, правоохранительные органы должны повысить эффективность принимаемых мер, усилить профилактическую работу среди населения, особенно в учебных заведениях области, общественных местах. Для этого все условия созданы,- подчеркнул аким области Амандык Баталов.
По противодействию коррупции на базе акимата Алматинской области создан проектный офис "Жетісу – адалдық алаңы".
За 2018 по разным причинам освобождены от занимаемых должностей 503 служащих, из них уволены по отрицательным мотивам – 8.
Привлечено к дисциплинарной ответственности 507 человек, в том числе за коррупционные правонарушения – 5.
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