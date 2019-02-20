Водителей Алматы предупредили о возможном гололеде
Автолюбителей и пешеходов просят соблюдать меры предосторожности.
Фото : zakon.kz20 февраля 2019, 16:13
Акимат Алматы предупредил жителей города о возможном гололеде в предстоящие сутки, передает Zakon.kz.
"С вечернего времени 20 февраля в течении полутора суток в Алматы прогнозируется изморозь и выпадение снега, в период которых ожидаются гололедные явления. В целях предупреждения гололедных явлений с вечернего времени на местах дислокаций запланировано дежурство 160 пескоразбрасывателей. Всего к работам по уборке снега будет привлечено 860 единиц спецтехники и 2800 дорожных рабочих", - сообщили в акимате.
Из-за возможных явлений обледенения, накатов на проезжей части дорог, гололедицы на тротуарах, автолюбителей и пешеходов просят соблюдать меры предосторожности.
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