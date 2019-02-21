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В Бишкеке девушка выбросилась с 6-го этажа. Ее пытались поймать внизу

Участковые уполномоченные милиции, ИДН, оперативники нашли и растянули внизу под окнами ковер.

Фото : кадр из видео21 февраля 2019, 06:43

20 февраля в Бишкеке 17-летняя девушка выбросилась из окна 6-го этажа. В пресс-службе МВД подтвердили информацию, передает kaktus.media.

Известно, что примерно в 14:20 в УВД Октябрьского района Бишкека поступило сообщение о попытке суицида. Указывалось, что в микрорайоне "Тунгуч" неизвестная девушка собирается выпрыгнуть из окна шестого этажа дома.

На место происшествия направились сотрудники УВД Октябрьского района.

"Девушка находилась в квартире на шестом этаже, собиралась броситься из окна. Двери оказались закрытыми. Уговоры и крики снизу не подействовали. Участковые уполномоченные милиции, ИДН, оперативники нашли и растянули внизу под окнами ковер. Прибывшие сотрудники МЧС открыли дверь, однако девушка, несмотря на уговоры, выпрыгнула из окна. Находившимся внизу сотрудникам милиции удалось спасти девушку. Натянутый внизу ковер смягчил удар", - говорится в сообщении.

Внимание! Видео 18+!

В настоящее время проводится работа, направленная на установление причины суицида. Личность девушки установлена, в мае текущего года ей исполнится 18 лет. Известно, что состояние девушки оценивается как крайне тяжелое. Она в реанимации в сопорозном состоянии.


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