Страны ОДКБ будут отслеживать деструктивную информацию

Предусматривается сотрудничество не только в сфере борьбы с преступностью, но и с пропагандой терроризма и экстремизма.

Сенат Парламента РК ратифицировал соглашение о сотрудничестве государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в области обеспечения информационной безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.

На пленарном заседании палаты депутаты приняли закон "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в области обеспечения информационной безопасности".

"Исходя из изменившегося характера угроз, предусматривает сотрудничество не только в сфере борьбы с преступностью, но и с пропагандой терроризма и экстремизма, а также с деструктивным использованием информационно-коммуникационных технологий. Соглашение не противоречит международным обязательствам Казахстана", - сказал вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аманияз Ержанов.

Как отмечается в заключении профильного комитета, целью соглашения является развитие взаимодействия в интересах обеспечения информационной безопасности государств-членов ОДКБ.

"Согласно нормам законопроекта стороны обеспечивают дальнейшее развитие системы информационной безопасности государств-членов ОДКБ на основе межгосударственного сотрудничества и укрепления межведомственного взаимодействия в области обеспечения информационной безопасности, предпринимают совместные усилия по формированию правовых основ сотрудничества и совершенствованию международной правовой базы, также содействуют формированию практических механизмов совместного реагирования на угрозы информационной безопасности", - указывается в заключении.

По данным комитета, развивая меры укрепления доверия в области обеспечения информационной безопасности, стороны осуществляют обмен результатами научно-исследовательских работ, стимулируют научно-технические разработки, принимают согласованные меры по совершенствованию технологической основы обеспечения информационной безопасности. Также предусматривается защита информации, передаваемой или создаваемой в ходе сотрудничества в рамках настоящего соглашения, доступ и распространение которой ограничены в соответствии с законодательством сторон.

Оксана Скибан, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!