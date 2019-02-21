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Вкладчикам "Банка Астаны" возместили 93,7% обязательств

Выплаты начались 26 января 2019 года, за это время Евразийский банк обслужил 41 866 клиентов "Банка Астаны".

Фото : otyrar.kz21 февраля 2019, 11:27

Клиентам АО "Банк Астаны" выплачено АО "Евразийский банк" гарантийное возмещение на сумму порядка 35,2 млрд тенге, что составляет 93,7% от общей суммы обязательств перед вкладчиками "Банка Астаны" в 37,5 млрд тенге. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Zakon.kz.

Выплаты начались 26 января 2019 года, за это время Евразийский банк обслужил 41 866 клиентов АО "Банк Астаны". Среднее время обслуживания одного вкладчика составило от 5 до 15 минут.

Кроме того, 3211 клиентов выбрали возможность дистанционного заказа платежной карты, им было зачислено порядка 2,1 млрд тенге.

В связи со значительным уменьшением потока клиентов АО "Банк Астаны" Евразийский банк закрыл 9 специальных центров выплат вкладчикам "Банка Астаны" в крупных городах Казахстана.

Выплата возмещения будет продолжаться до 26 июля 2019 года во всех отделениях Евразийского банка, обслуживающих физических лиц, согласно режиму работы отделений.

На веб-сайте Евразийского банка - eubank.kz – в режиме онлайн можно посмотреть количество клиентов, ожидающих в очередях в отделениях, а также проверить сумму гарантийного возмещения, подлежащую к выплате.

Возмещение выплачивается из средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов – по вкладам, текущим счетам и платежным карточкам клиентов АО "Банк Астаны" с учетом накопленного вознаграждения.

После 26 июля 2019 года вкладчики, которые не обратились в отделения банка-агента, смогут подать заявление о выплате возмещения напрямую в Казахстанский фонд гарантирования депозитов и получить возмещение безналичным переводом.


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