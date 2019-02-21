Вкладчикам "Банка Астаны" возместили 93,7% обязательств

Выплаты начались 26 января 2019 года, за это время Евразийский банк обслужил 41 866 клиентов "Банка Астаны".

Клиентам АО "Банк Астаны" выплачено АО "Евразийский банк" гарантийное возмещение на сумму порядка 35,2 млрд тенге, что составляет 93,7% от общей суммы обязательств перед вкладчиками "Банка Астаны" в 37,5 млрд тенге. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Zakon.kz.

Выплаты начались 26 января 2019 года, за это время Евразийский банк обслужил 41 866 клиентов АО "Банк Астаны". Среднее время обслуживания одного вкладчика составило от 5 до 15 минут.

Кроме того, 3211 клиентов выбрали возможность дистанционного заказа платежной карты, им было зачислено порядка 2,1 млрд тенге.

В связи со значительным уменьшением потока клиентов АО "Банк Астаны" Евразийский банк закрыл 9 специальных центров выплат вкладчикам "Банка Астаны" в крупных городах Казахстана.

Выплата возмещения будет продолжаться до 26 июля 2019 года во всех отделениях Евразийского банка, обслуживающих физических лиц, согласно режиму работы отделений.

На веб-сайте Евразийского банка - eubank.kz – в режиме онлайн можно посмотреть количество клиентов, ожидающих в очередях в отделениях, а также проверить сумму гарантийного возмещения, подлежащую к выплате.

Возмещение выплачивается из средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов – по вкладам, текущим счетам и платежным карточкам клиентов АО "Банк Астаны" с учетом накопленного вознаграждения.

После 26 июля 2019 года вкладчики, которые не обратились в отделения банка-агента, смогут подать заявление о выплате возмещения напрямую в Казахстанский фонд гарантирования депозитов и получить возмещение безналичным переводом.

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