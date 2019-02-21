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Назарбаева считает, что со свободой слова в Казахстане все в порядке

Хотите, ругаете всех подряд, критикуете. Социальные сети у нас очень открыто обо всем пишут - констатировала депутат.

Фото : PrimeMinister.kz21 февраля 2019, 12:10

В кулуарах Сената Парламента РК депутат Дарига Назарбаева прокомментировала вопрос по поводу состояния свободы слова в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как сенатор оценивает свободу слова, если по рейтингам "Репортеров без границ" у Казахстана снижение по этому показателю.

"Ну а вы как считаете, что у нас нет ее - свободы слова, да? Хотите, ругаете всех подряд, критикуете. Социальные сети у нас очень открыто обо всем пишут. Я не знаю, о каком рейтинге вы говорите", - сказала Назарбаева.

В то же время парламентарий призвала не слишком доверять рейтингам.

"Потом, не всегда можно доверять рейтингам. Зависит от того, кто их составляет и зачем. Поэтому я всегда отношусь критически ко всем этим погоням за рейтингами", - заключила Назарбаева.

Оксана Скибан, Астана


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