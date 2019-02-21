Министр культуры и спорта РК отметил успехи Фирузы Шариповой

Глава ведомства напомнил об успехах казахстанских боксеров.

На заседании коллегии министерства культуры и спорта РК глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы отметил успехи Фирузы Шариповой и других казахстанских боксеров, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу спортсменки.

“Отдельно хочу отметить, что колоссальное развитие получил профессиональный спорт. Весь мир знает Казахстан, как лучшую школу бокса на мировой профессиональной арене. Сегодня плеяду ярких звезд мирового профессионального ринга достойно представляют Данияр Елеусинов, Жанибек Алимханулы, Мейрим Нурсултанов, Али Ахметов, Фируза Шарипова, Садриддин Ахметов и другие”, - отметил Арыстанбек Мухамедиулы.

Ранее Фируза Шарипова изъявила желание выступать на Олимпиаде-2020, если бокс оставят в олимпийской программе. Она ответила тренеру женской сборной Казахстана Вадиму Присяжнюку, который усомнился в ее намерениях, а также рассказала о сложностях в своей любительской и профессиональной карьере.

“Хочу сказать большое спасибо Вадиму Присяжнюку за то, что несправедливо зажимал меня в сборной и не давал развиваться моей любительской карьере. Благодаря этому я перешла в профессиональный бокс. Но и сейчас у меня все складывается не так гладко, как может показаться со стороны. У нас нет постоянной финансовой поддержки, поэтому я не всегда могу проводить такие громкие бои, как хотелось бы. При этом я уже возглавляю рейтинг WBA и являюсь обязательным претендентом на чемпионские титулы WBC и WBA. И чтобы организовать эти бои, необходимо по 500 тысяч долларов.

Вадим Присяжнюк предлагает мне приехать на Кубок Президента, видимо, забывая, что первый Кубок Президента среди взрослых я выиграла в 16 лет. И сейчас я стала только сильнее, поэтому у моих соперниц на лицензионных соревнованиях нет шансов. Я готова выйти против любой соперницы хоть в любителях, хоть в профи.

То, что Вадим Эдуардович якобы не знает, как я боксирую, это просто смешно. В любительской сборной я выигрывала не одни международные соревнования. И могла бы выиграть еще больше, если бы он не лишал меня с завидной регулярностью такой возможности. И напоследок я хочу проинформировать Вадима Присяжнюка и всех, кто проявляет ко мне интерес, что я всегда выступала и буду выступать только за Казахстан. Я никогда не поменяю свое гражданство. Я люблю свою страну и буду прославлять ее на самом высоком мировом уровне”, - возмутилась спортсменка.

Фируза Шарипова является обладательницей ряда чемпионских поясов в профессиональном боксе. Ее имя вписано в Книгу рекордов Казахстана, два года подряд она входит в ТОП-10 самых выдающихся женщин этой страны.

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