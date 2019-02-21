В Алматы проститутка убила и ограбила клиента

К грабежу подключился муж "ночной бабочки".

В Алматы вынесен приговор по факту убийства, передает Zakon.kz.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении женщины, обвиненной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 99 и п.3 ч.2 ст. 191 (убийство и грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору) УК РК. А также в отношении мужчины, совершившего преступление, предусмотренного п.3 ч.2 статьи 191 (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору) УК РК.

Судом установлено, что ночью 8 ноября 2018 года в арендуемой квартире между подсудимой, оказывающей интим услуги, и ее клиентом произошел конфликт. Причиной послужило нарушение условий договоренности. Конфликт перерос в драку, в ходе которого женщина, вооружившись пустой бутылкой из-под шампанского, нанесла несколько ударов по голове клиента. Тот упал на кровать.

"Не останавливаясь на достигнутом, подсудимая А. нанесла осколком стекла множественные удары в область шеи потерпевшего и скрылась с места преступления, закрыв дверь снаружи. Спустя некоторое время подсудимая А., вернувшись на место преступления вместе со своим мужем В., совершили открытое хищение имущества потерпевшего. Кроме того они, вынудив еще живого потерпевшего сказать пин-код от его банковской карточки, оставили его умирать", - рассказали в суде.

В суде подсудимые признали вину частично.

Приговором суда подсудимая признана виновной по обеим статьям, на основании ст. 58 ч. 3 УК ей назначено восемь лет лишения свободы. Муж "ночной бабочки" приговорен к трем годам лишения свободы.

Отбывать наказание осужденным предстоит в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

При вынесении процессуального решения суд учел их раскаяние, наличие ребенка и другие обстоятельства данного дела.

Приговор не вступил в законную силу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!