Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Студентов-медиков в Алматы отчислили за сбор денег для покупки ответов на тесты

Нарушения были выявлены в осеннем семестре текущего учебного года.

Фото : novoetv.kz21 февраля 2019, 13:49

За нарушение Правил академической честности в КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова отчислен ряд студентов, передает Zakon.kz со ссылкой на вуз.

За нарушение академической политики КазНМУ и правил академической честности были отчислены студенты, которые активно участвовали в сборе денег для получения правильных ответов на тестовые задания.

"Нарушения были выявлены в осеннем семестре текущего учебного года, включая период зимней экзаменационной сессии", - сообщили в университете.

Девять студентов факультетов стоматологии и общей медицины нарушили правила академической честности: активно участвовали в сборе денег для получения правильных ответов на тестовые задания по дисциплинам "ИКТ", "Биология клетки", "Биофизика".

Отделом безопасности КазНМУ было проведено тщательное расследование, результаты которого были представлены комиссии по рассмотрению фактов нарушения принципов академической честности обучающимися КазНМУ, - отметили в учебном заведении.

В состав комиссии были включены представители различных подразделений университета, а также – студенческого правительства и родительского комитета.

В связи с нарушением академической политики КазНМУ и правил академической честности вышеназванные студенты были отчислены, без возможности восстановления.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты