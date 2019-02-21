Студентов-медиков в Алматы отчислили за сбор денег для покупки ответов на тесты

Нарушения были выявлены в осеннем семестре текущего учебного года.

За нарушение Правил академической честности в КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова отчислен ряд студентов, передает Zakon.kz со ссылкой на вуз.

За нарушение академической политики КазНМУ и правил академической честности были отчислены студенты, которые активно участвовали в сборе денег для получения правильных ответов на тестовые задания.

"Нарушения были выявлены в осеннем семестре текущего учебного года, включая период зимней экзаменационной сессии", - сообщили в университете.

Девять студентов факультетов стоматологии и общей медицины нарушили правила академической честности: активно участвовали в сборе денег для получения правильных ответов на тестовые задания по дисциплинам "ИКТ", "Биология клетки", "Биофизика".

Отделом безопасности КазНМУ было проведено тщательное расследование, результаты которого были представлены комиссии по рассмотрению фактов нарушения принципов академической честности обучающимися КазНМУ, - отметили в учебном заведении.

В состав комиссии были включены представители различных подразделений университета, а также – студенческого правительства и родительского комитета.

В связи с нарушением академической политики КазНМУ и правил академической честности вышеназванные студенты были отчислены, без возможности восстановления.

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