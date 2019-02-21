Причины гибели людей на пожарах назвал начальник ДЧС Алматы

Пожарная профилактика в жилом секторе Алматы продолжается.

В 2018 году в Алматы произошло 727 пожаров, 413 из которых в жилом секторе, что составляет 57% от общего числа. Об этом сообщил на брифинге начальник ДЧС Алматы генерал-майор противопожарной службы Серик Аубакиров, передает Zakon.kz.

Он отметил, что 70% от общего числа погибших на пожарах и все случаи отравления приходятся на жилой сектор.

"Анализ причин гибели людей на пожарах показал, что 75% занимает гибель от воздействия угарного газа. Причинами образования угарного газа в 90% случаев становится неисправность дымоходов, трещины в печах и нарушения правил устройств и эксплуатации печей", - сообщил начальник ДЧС.

Ведомство разработало План мероприятий по снижению гибели и травмирования людей при пожарах в отопительный период 2018-2019 годов.

"Мы взяли на учет более 145 тысяч жилых домов, расположенных в частном жилом секторе. За месяц до начала отопительного сезона личный состав провел подворовые обходы. Там, где произошли несчастные случаи, прошли повторно – это обход более чем 47 тысяч домов. Домовладельцам вручены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности, а также проведено 542 сходов с охватом более 10 тыс. человек", - доложил генерал Аубакиров.

Кроме того, местной полицейской службой откорректированы списки и взяты на контроль по месту жительства 290 инвалидов, престарелых людей и неблагополучных семей, а также 568 малоимущих семей. По местам проживания неблагополучных семей, лиц склонных к употреблению алкогольных напитков проведено более 115 рейдов.

Впервые при поддержке акимата пожарные обучили всех руководителей КСК и персонал, в 47 учебных заведениях Алматы провели тренировочные занятия по эвакуации детей и персонала с привлечением специальной пожарной техники. Также состоялось 5 интерактивных уроков в 200 школах города.

"Результатом принимаемых мер можно считать снижение травмированных на пожаре в 2018 году на 33,3%, числа людей получивших отравление угарным газом на 55%, а природным газом на 3%", - отметил Серик Аубакиров.

Вместе с тем пожарными подразделениями спасено на пожарах 153 человека, эвакуировано 2051 человек, общая стоимость спасенного имущества составила чуть более 2,3 млрд тенге.

7 февраля проведено заседание городской Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, с повесткой о состоянии работ по профилактике и предупреждению пожаров в жилом секторе Алматы. Решением Комиссии на базе ДЧС Алматы организован штаб по организации этой работы.

Комиссией поддержана инициатива ДЧС по внедрению датчиков угарного газа. Акимам районов поручено решить вопрос бесплатной их установки в домах малоимущих и маломобильных граждан города.

"За прошедшие выходные подворовыми обходами охвачено 12 тыс. домов, где в маломобильных семьях и лиц с ограниченными возможностями установлены датчик угарного газа. Пожарная профилактика в частном секторе находится на постоянном контроле и будет продолжена до окончания отопительного сезона", - подытожил генерал.

Альберт Ахметов

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