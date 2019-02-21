ДЧС Алматы предупредил о возможных лавинах в горах

Прогулки по горам и катание по заснеженным склонам в такую погоду опасны для жизни.

Фото : 1ZOOM.RU

Департамент ДЧС Алматы на основе штормового предупреждения распространил предупреждение о возможных сходах лавин, передает Zakon.kz. "Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП "Казгидромет" от 21.02.2019 г. предупреждает! В связи с выпадением осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейне реки Киши Алматы в период 21-22 февраля возможен сход снежных лавин", - сказано в распространенном сообщении. ДЧС предупреждает, что прогулка по горам и катание по заснеженным склонам опасны для жизни.

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