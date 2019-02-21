Нацбанк ответил на депутатский запрос по кредитам

Ни в одной стране мира за центральным банком не закреплен целевой ориентир по объему кредитования. Более того, такая практика будет идти вразрез с мерами, как по достижению инфляции, так и по обеспечению стабильности развития финансового сектора.

Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев ответил на депутатский запрос от фракции "Народные коммунисты" касательно определения целевых ориентиров по уровню кредитов, направляемых в обрабатывающую промышленность и сельское хозяйство, по доле долгосрочных кредитов, по размеру ставки вознаграждения, а также по уровню государственной поддержки на субсидирование ставок вознаграждения, передает Zakon.kz.

"Основной целью Национального банка Республики Казахстан является обеспечение стабильности цен. Целевым ориентиром по инфляции на 2019 год является коридор 4-6%. Уровень инфляции около 4% является оптимальным, который позволяет, с одной стороны, обеспечить его устойчивость и управляемость инфляционных процессов, а с другой – создать необходимые условия для долгосрочного планирования предпринимательской деятельности экономическими субъектами и, таким образом, способствовать экономическому росту в целом", - говорится в ответе.

Как отмечается, анализ международного опыта показывает, что ни в одной стране мира за центральным банком не закреплен целевой ориентир по объему кредитования. Более того, такая практика будет идти вразрез с мерами, как по достижению инфляции, так и по обеспечению стабильности развития финансового сектора.

"В первом случае потребуется смягчение проводимой денежно-кредитной политики через дополнительную эмиссию денег (в том числе через предоставление ликвидности на нерыночных условиях) или снижение уровня базовой ставки и ставок по операциям Национального банка (противоречие с мерами по достижению инфляции). Следствием станет рост инфляции, долларизация сбережений, ценообразования и расчетов, ослабление национальной валюты. Во втором случае необходимо смягчать пруденциальное регулирование и надзор (противоречие с мерами по обеспечению стабильности развития финансового сектора), следствием чего станет ухудшение качества активов финансовых организаций и риск для их депозиторов", - поясняется в ответе Акишева.

При этом в Нацбанке считают возможным формы поддержки экономики совместно с правительством.

Так, в рамках мер по увеличению доступности кредитных ресурсов для производственного сектора постановлением Правительства РК №820 от 11.12.2018г. утвержден Механизм кредитования приоритетных проектов, предусматривающий предоставление финансирования банкам второго уровня в 2018-2020гг. для поддержки субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе. Программа предполагает выделение на паритетной основе за счет пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда и собственных средств Национального банка 600 млрд тенге со сроком погашения до 7 лет по ставкам вознаграждения до 11% годовых. При этом конечная ставка для заемщиков не будет превышать 8% за счет субсидирования части процентной ставки в размере 7%. Оператором Программы выступает АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", который будет субсидировать ставку вознаграждения, а также осуществлять мониторинг целевого и своевременного финансирования предоставленных средств банкам второго уровня и целевого использования кредитов.

В результате совместной работы правительства с отраслевыми государственными органами и организациями, НПП "Атамекен" и Казахстанским институтом развития индустрии (КИРИ) в рамках указанного механизма был сформирован Перечень товаров для кредитования приоритетных проектов, который состоит из 36 товарных групп, 65 ОКЭД и 365 товарных позиций.

"В целом считаем, что закрепление за Национальным банком целевых ориентиров по уровню кредитов, направляемых в обрабатывающую промышленность и сельское хозяйство, по доле долгосрочных кредитов, по размеру ставки вознаграждения, а также по уровню государственной поддержки на субсидирование ставок вознаграждения принесет больше рисков, снизит эффективность проводимой денежно-кредитной политики, а также негативно повлияет на макроэкономическую стабильность Казахстана", - подчеркивается в ответе.

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