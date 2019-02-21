Серьезное массовое ДТП произошло на трассе Алматы - Бишкек

В результате ДТП обошлось без пострадавших.

ДТП с участием трех авто произошло на трассе Алматы - Бишкек, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла недалеко от поворота в Каскелен.

Водитель автомобиля Subaru Outback двигался из города в западном направлении. С его слов, у машины что-то произошло с колесом, и на скользкой от снежной каши дороге ее занесло на встречную полосу. Там Subaru столкнулся с Toyota Camry. За ней двигалась фура, водитель которой не успел среагировать и протаранил ее. После столкновения Subaru развернуло и отбросило в отбойник, Toyota выехала на разделительную аллею, где снесла фонарный столб, а фура выехала на встречку.

В результате ДТП обошлось без пострадавших.

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