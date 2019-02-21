На железнодорожной станции Актобе девушка едва не сбросилась с моста

Как отметили стражи порядка, что психологическое состояние девушки было тяжелым.

На переходном мосту железнодорожного вокзала ст. Актобе транспортные полицейские спасли 22-летнюю девушку от суицида, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте МВД РК.

20 февраля во время отработки на станции Актобе сотрудники Линейного отдела полиции Шынгыс Камбарбеков и Жансерик Шаутенов на мосту увидели девушку, которая пыталась свести счеты с жизнью, сбросившись с железнодорожного моста.

В считанные минуты прибывшим на место полицейским удалось предотвратить отчаянный шаг девушки. Как отметили стражи порядка, что психологическое состояние девушки было тяжелым.

Благодаря профессионализму сотрудников полиции девушка 1997 года рождения была спасена. После чего, ей была оказана своевременно морально-психологическая помощь.

Уже в комнате полиции находящегося на железнодорожном вокзале станций Актобе, куда молодая девушка была доставлена для выяснения причин и обстоятельств произошедшего, ей была оказана первая медицинская помощь.

Полицейские, которые спасли жизнь девушке, будут представлены к награде.

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