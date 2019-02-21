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Назарбаев и король Саудовской Аравии отметили важность реализации совместных проектов

Разговор прошел по инициативе саудовской стороны.

Фото : Хабар 2421 февраля 2019, 16:02

Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

В ходе беседы главы двух государств выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении и расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В частности, была отмечена важность реализации совместных проектов в атомной и альтернативной энергетике, а также в сфере переработки нефти и газа в Казахстане.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на мировом рынке энергоресурсов, отметив важную роль стран-экспортеров нефти.

Также сообщается, что лидеры двух стран также договорились поддерживать практику взаимных визитов. Телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.


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