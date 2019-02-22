Легко ли в Казахстане получить "квоту" на лечение?

Все зависит от вида медицинской помощи, в которой нуждается пациент.

Согласно действующему законодательству РК, каждый гражданин нашей страны имеет право на получение бесплатной медицинской помощи, в том числе и с применением дорогостоящих лечебно-диагностических технологий, конечно, если эта помощь ему действительно необходима. Достаточно оформить квоту на лечение. Вот только легко ли это сделать? Почему у некоторых пациентов возникают проблемы с оформлением квот? Может ли пациент самостоятельно выбрать медицинское учреждение и имеет ли право больница отказать в госпитализации? На все эти вопросы отвечает заведующая приемным отделением КазНИИ глазных болезней РК, ответственный специалист за Портал Бюро госпитализации, кандидат медицинских наук Сауле Елеулиевна Исламова.

– Сауле Елеулиевна, с чего начинается оформление квоты?

– Все зависит от вида медицинской помощи, в которой нуждается пациент.

Для получения специализированной медицинской помощи (СМП) достаточно обратиться в поликлинику по месту прикрепленияк соответствующему врачу, который выставит данные пациента на Портал Бюро Госпитализации (БГ) – единой национальной информационной системы, к которой подключены все медицинские учреждения республики, независимо от формы собственности, оказывающие гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).Специалист поликлиники имеет право самостоятельно направить пациента в любое медицинское учреждение, в котором человек выразил желание получить лечение, при условии наличия там свободных мест.

Если пациент нуждается в помощи с применением высокотехнологичных медицинских услуг (ВТМУ), то врач поликлиники направляет пакет документов на рассмотрение Комиссии ВТМУ.С разрешения Комиссии, котораясоздается на базе городских или областных Управлений здравоохранения, данные пациента выставляются на Портал соответствующей клиники, и уже специалист стационара определяет дату плановой госпитализации.

При наличии направления и талона на госпитализацию, а также полного объема результатов лабораторного обследования пациент будет госпитализирован.

– Если человеку требуется экстренная медицинская помощь, можно ли оформить направление на лечение быстро и без рассмотрения комиссии?

–В учреждениях республиканского уровня, к которому относится и КазНИИ глазных болезней, как правило, оказывают только плановуюмедицинскую помощь. Экстренная помощь оказывается на уровне городских, районных и областных больниц. Если говорить, в частности, об офтальмохирургии, на сегодняшний день специалисты в регионах уже владеют некоторыми трансфер-технологиями, и пациенты могут получить некоторые виды помощи по месту жительства, не выезжая за пределы своего региона.

–Существует ли разделение пациентов по регионам? Например, все жители южных областей относятся к КазНИИ глазных болезней в Алматы, а жители северных – к филиалу института в Астане?

–Нет, такого разделения нет. При наличии свободных мест и направления на госпитализациюкаждый пациент имеет право получить лечение в том учреждении, где он хочет, независимо от региона, в котором пациент проживает.

– Может ли человек повторно оформить направление на госпитализацию или получение ВТМУ в течение года?

– Может. Ограничения касаются только объема бесплатной помощи выделяемой государством для конкретного медицинского учреждения.

– Как пациент может узнать попадает его диагноз в ВТМУ или СМП?

– Обычно этой информацией владеет лечащий врач.Также существует Приказ Министра здравоохранения где указан перечень видов ВТМУ. Соответственно, все, что туда не входит, относится к СМП.

– Иногда люди сталкиваются с ситуацией, когда врач поликлиники отказывается выдавать направление в то учреждение, где человек хочет лечиться, и выдает в другое. Это законно?

– Это не законно. Существует закон, согласно которому, у каждого гражданина республики Казахстан есть право выбора лечебного учреждения для получения медицинской помощи. Пациент может написать заявление врачу ПМСП, в котором указать, что он отказывается от хирургического лечения в том учреждении, куда его направляют, и выражает желание лечиться в другом. При наличии свободных мест врач ПМСП ни имеет права отказать пациенту. Например, если говорить об офтальмохирургической помощи, многие пациенты хотят получать лечение именно в КазНИИ глазных болезней. Это вполне обосновано. Мы ведущее профильное учреждение страны, у нас работают высококвалифицированные специалисты и имеется все современное лечебно-диагностическое оборудование.

Другой вопрос, что объем бесплатной помощи ограничен.Если в рамках ГОБМПмы набрали пациентов(а в нашем институте это происходит очень быстро),то принимать бесплатно пациентов сверх этого объема мы уже не сможем.Например, на такие операции, как мембрано-пилинг и витреоретинальная хирургия, очередь уже расписана до конца года.

– А если пациенты не хотят ждать, есть ли возможность получить помощь в вашей клинике на платной основе и в короткие сроки?

– Конечно, в любой момент пациенты могут обратиться за помощью в нашу клинику на платной основе. У нас приемлемые цены, ниже чем в других частных клиниках.Кроме того,сейчас мы ведем переговоры с банками о предоставлении нашим пациентам беспроцентной рассрочки на хирургические процедуры.

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