Основатель крупной сети фитнес-клубов поделился опытом своего успеха

Идея заняться бизнесом в этом направлении появилась в 2008 году, когда он случайно наткнулся на статью о крупнейшей сети фитнесов в США – Snap Fitness в одном из номеров журнала Forbes.

Заниматься спортом в наше время стало очень модно и жизненно необходимо. Такое мнение в своем интервью казахстанскому информационному центру выразил основатель самой крупной сети фитнес-клубов в Казахстане – FitnessBlitz Данияр Молдахмет.

Молодой успешный бизнесмен недавно вошел в список 100 новых лиц Казахстана. Он является выпускником Президентской программы "Болашақ". Получил степень магистра прикладных финансов университета Монаш (Австралия) в 2002 году.

Сегодня его компания – сеть удобных фитнес-клубов — это 10 клубов в Алматы, 2 клуба в Астане, а также по одному клубу в Шымкенте и Таразе. В планах и мечтах также выход на рынки ближнего и дальнего зарубежья.

"Первый фитнес-зал я открыл в Алматы 11 ноября 2009 года. Это было здание бизнес-центра возле строительного рынка "Саламат". Тогда это здание казалось мне очень большим, но сейчас он является самым маленьким из всех фитнес-клубов нашей сети с площадью меньше 300 квадратных метров", - рассказал Данияр Молдаxмет.

По словам Данияра, идея заняться бизнесом в этом направлении появилась в 2008 году, когда он случайно наткнулся на статью о крупнейшей сети фитнесов в США – Snap Fitness в одном из номеров журнала Forbes.

"Тогда мне было уже почти 30 лет, и, после перепробованных до этого времени 15 различных профессий от повара ресторана до синхронного переводчика, очень захотелось сконцентрироваться на чём-то одном и заняться своим делом. Учитывая свой накопленный до этого времени опыт в бизнесе, связанном с сервисом, я решил открыть фитнес-клуб, доступный каждому казахстанцу. Задач на старте, конечно, стояло очень много, в том числе и поиск оборудования, которое я нашел и заказал в Китае, благодаря появившейся незадолго до этого площадке Alibaba” - делится своим опытом Данияр.

Он отметил, что в то время у нас в стране разрыв между тренажерными залами бизнес- и эконом-классов был очень большой. Тогда и решено было запустить фитнес-клуб, гармонично сочетающий в себе высокий сервис и демократичные цены. Результат принципа "максимально высокое соотношение цена-качество" не заставил себя долго ждать. Спустя несколько месяцев в мегаполисе появился еще один зал, размером вдвое больше предыдущего. А дальше с каждым годом начали открываться и другие фитнес-клубы сети. При этом он добавил, что первым в Казахстане внедрил систему электронного учета в фитнес-клубах эконом-класса. C того момента и по настоящее время Данияр активно работает над тем, чтобы сделать фитнес доступным каждому.

Одним из главных приоритетов молодого бизнесмена является чтение различных по жанру книг. Помимо классической литературы, последнее десятилетие его фаворитами являются эзотерика, бизнес-книги и деловая литература. Он уже знает несколько иностранных языков, в том числе английский, персидский, китайский и другие.

"Я не ограничиваюсь фитнесом. Наша философия – это комплексное развитие трёх сил человека, а именно тела, духа и интеллекта. Сейчас мы в этом направлении активно работаем не только с клиентами, но и сотрудниками компании. Проводим среди них различные культурные мероприятия, даем возможность людям посещать тренинги, лекции, театры, и всячески поощряем разностороннее развитие нашей команды", - говорит собеседник.

"Регулярное занятие фитнесом постепенно превращается в образ жизни, а для того, чтобы быть всегда в форме и здоровым не обязательно бегать марафоны. Нужно лишь нормально двигаться, соблюдать режим дня и придерживаться правильного питания. Регулярные занятия фитнесом, помимо физической силы и здоровья, являются мощным инструментом закалки силы воли и самодисциплины, т.е. укрепляют человека еще и духовно. Интеллектуальная же сила человека растёт посредством чтения книг, изучения иностранных языков и расширяющих кругозор путешествий. И именно комплексное развитие тела, духа и интеллекта необходимо человеку для достижения подлинного успеха и самореализации" – заключил Данияр.

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