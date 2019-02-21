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Водитель BMW потерял сознание и устроил грандиозное ДТП в Алматы

Участниками массовой аварии стали семь авто.

Фото : zakon.kz21 февраля 2019, 20:29

Массовое ДТП произошло на пересечении улиц Толе би - Ауэзова в Алматы: столкнулись семь авто, передает корреспондент Zakon.kz.

Момент аварии попал на видеорегистратор автомобиля очевидца. На нем автомобиль BMW выехал на встречную полосу, столкнулся с Volkswagen Passat, а затем отлетел дальше на перекресток, где тоже произошел ряд столкновений. Причем автомобиль чудом не наехал на переходивших дорогу пешеходов.

Как рассказал пассажир BMW, они ехали в северном направлении по Ауэзова. Внезапно водителю стало плохо, он потерял сознание, изо рта пошла пена. А неуправляемая машина направилась через встречные полосы к тротуару. Тогда пассажир, чтобы выровнять движение, дернул руль в другую сторону. В итоге машина лоб в лоб врезалась в Volkswagen Passat, водитель которого поворачивала с Толе би на Ауэзова. От удара Volkswagen откинуло назад, и он столкнулся с двумя авто - Lexus RX300 и Daewoo Nexia, которые двигались в восточном направлении по Толе би.

А BMW пролетел вперед и правее, где врезался в Toyota Camry, ее откинуло на Toyota Windom, которая, в свою очередь, по инерции отъехала на встречную полосу, где врезалась в Chevrolet Cruze.

Из-за аварии в обоих направлениях по Толе би образовалась пробка. Чтобы разгрузить движение, машины, которые на ходу, переставили в сторону, для совсем разбитых авто вызвали эвакуаторы.

В результате аварии пострадала водитель Volkswagen Passat, она получила ушиб грудной клетки. Также в больницу увезли потерявшего сознание водителя BMW.


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