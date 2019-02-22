24 акима привлечены к ответственности за нарушение законодательства при оказании госуслуг

По итогам рассмотрения обращений к дисциплинарной ответственности привлечены 253 работника госорганов и подведомственных им организаций.

В Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции в 2018 году поступило 1 446 обращений о нарушенных правах при получении госуслуг. В основном обжаловались действия госорганов за некачественное исполнение обязанностей, необоснованные отказы в оказании госуслуг и несоблюдение норм стандартов и регламентов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"К примеру, по результатам проведенной проверки по обращению ТОО "Жайна" установлен факт необоснованного отказа в выдаче субсидий по инвестиционным вложениям на приобретение сельскохозяйственной техники", - говорится в сообщении.

Региональная комиссия приняла решение по заявлению инвестора на основании заключения оператора, где основной причиной отказа явилось предоставление материалов, объектов, несоответствующих установленным требованиям, без направления запроса либо привлечения специалистов для уточнения.

"При этом, несмотря на имеющееся несоответствие в наименованиях техники, приобретенная ТОО "Жайна" техника по конструкции идентична с техникой, предусмотренной соответствующими правилами. Данное обстоятельство подтверждается сотрудниками Западно-Казахстанского аграрно-технического университета и областного департамента государственных доходов", - отметили в агентстве.

После вмешательства Агентства заявителю выдана субсидия в размере 13,2 млн тенге. В результате ТОО "Жайна" расширило производство и вышло на местный рынок.

Должностные лица отдела земельных отношений Костаная необоснованно отказали в выдаче постановления о предоставлении земельного участка А. Машко. По результатам внеплановой проверки доводы заявителя подтверждены.

"Установлено, что срок оказания госуслуги со дня сдачи пакета документов услугодателю составляет 30 рабочих дней, однако заявление Машко А.А. должностными лицами отдела земельных отношений не рассмотрено. Только после реагирования Агентства заявителю выдано постановление о предоставлении земельного участка, нарушение установленных сроков составило 77 рабочих дней", - рассказали в агентстве.

За допущенное нарушение руководитель отдела земельных отношений уволен с занимаемой должности.

Аналогичные факты имелись и в других регионах.

Как рассказали в АДГСПК, по итогам рассмотрения обращений к дисциплинарной ответственности привлечены 253 работника госорганов и подведомственных им организаций.

В отдельных случаях за нарушение норм законодательства при предоставлении разрешительных документов должностные лица госорганов привлекались к административной ответственности.

В прошлом году Агентством составлено 397 протоколов об административных правонарушениях по статье 465 КоАП, судами 203 должностных лица привлечены к ответственности в виде штрафа на сумму 13,4 млн тенге.

Так, к административной ответственности в виде штрафа привлечены 18 руководителей терподразделений ведомств центральных госорганов (министерств здравоохранения, сельского хозяйства, образования и науки, по инвестициям и развитию, финансов), 23 руководителя областных управлений (здравоохранения, управления государственного архитектурно-строительного контроля, земельных отношений, природных ресурсов и регулирования природопользования, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, координации занятости и социальных программ, сельского хозяйства), 24 акима районов, городов и сельских округов, 106 руководителей городского и районного звена.

К примеру, за необоснованный отказ в предоставлении земельного участка для строительства в черте населенного пункта к адмответственности привлечен руководитель отдела Тупкараганского района по земельному кадастру и недвижимости филиала НАО "Государственная корпорация Правительство для граждан" по Мангистауской области.

Также в ведомстве сообщили, что для улучшения бизнес-климата в стране и снижения административных барьеров при оказании госуслуг Агентство на постоянной основе проводит работу по защите прав граждан и бизнеса, в том числе с привлечением представителей гражданского общества методом "тайного покупателя".

Если вы стали свидетелем нарушений законодательства, выраженного в истребовании излишних документов, оказании госуслуг при неполном пакете, неправомерном затягивании сроков

их предоставления, просим обращаться в Агентство или его территориальные подразделения, в том числе посредством мобильного приложения "Digital agent".

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