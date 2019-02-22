Какая погода ждет казахстанцев в выходные дни

На южные области республики смещаются фронты с юга Каспия, с которыми в воскресенье и понедельник возможны осадки, туман и гололед.

Прогноз на 23-25 февраля 2019 года распространил "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.



В эти дни активный циклон, вызвавший сильные снегопады в Европейской части России, смещается на Западную Сибирь. Но связанные с ним атмосферные фронты будут оказывать влияние на погоду преимущественно в западных и северных областях Казахстана.

А на южные области республики смещаются фронты с юга Каспия, с которыми в воскресенье и понедельник возможны осадки, туман и гололед. Остальная территория Казахстана будет находиться в зоне повышенно атмосферного давления, поэтому и осадки маловероятны.

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