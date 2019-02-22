Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Какая погода ждет казахстанцев в выходные дни

На южные области республики смещаются фронты с юга Каспия, с которыми в воскресенье и понедельник возможны осадки, туман и гололед.

Фото : Zakon.kz22 февраля 2019, 12:27

Прогноз на 23-25 февраля 2019 года распространил "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

В эти дни активный циклон, вызвавший сильные снегопады в Европейской части России, смещается на Западную Сибирь. Но связанные с ним атмосферные фронты будут оказывать влияние на погоду преимущественно в западных и северных областях Казахстана.

А на южные области республики смещаются фронты с юга Каспия, с которыми в воскресенье и понедельник возможны осадки, туман и гололед. Остальная территория Казахстана будет находиться в зоне повышенно атмосферного давления, поэтому и осадки маловероятны.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты